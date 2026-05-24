El exRiver jugó sus últimos minutos antes de conocerse la lista de convocados de Lionel Scaloni. ¿Irá a la Copa del Mundo?

Cuando Franco Mastantuono dejó River para pegar el salto a Europa en agosto de 2025, no solo estaba dando el paso más importante de su corta carrera, sino que también parecía asegurar su lugar en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Es que, ya en ese entonces, la pregunta surgía sola: ¿cómo iba Lionel Scaloni a dejar afuera a un futbolista del Real Madrid?

Además, casi un mes antes de ser presentado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, hizo su debut en el combinado albiceleste mayor contra Chile en Santiago por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas y con la número 10 en su espalda, debido a la ausencia de Lionel Messi. Parecía que el destino estaba marcado a su favor.

Sin embargo, la temporada con el Real Madrid no fue ni de cerca la ideal para adaptarse y demostrar las condiciones que indudablemente tiene. En primer término, Xabi Alonso, el entrenador que se la jugó por él y que lo puso como titular, fue despedido a los 6 meses de haber asumido después de perder la Final de la Supercopa de España con Barcelona.

Luego llegó Álvaro Arbeloa, que ya en su primer partido al mando del plantel quedó afuera de la Copa del Rey frente al Albacete. Y de ahí en más la campaña se le hizo cuesta arriba al Merengue. En lo deportivo fue desplazado por el Bayern Munich de la Champions League en Cuartos de Final y en LaLiga quedó segundo del Barcelona (que encima le ganó el Clásico en el Camp Nou y le dio la vuelta olímpica en la cara).

Franco Mastantuono contra Athletic Club de Bilbao este sábado 23 de mayo. Getty Images.

E internamente trascendieron cruces entre Arbeloa y varios de los referentes e incluso entre los propios jugadores. De hecho, la tensión escaló de tal manera que llegó a su pico más alto con la pelea entre Aurelién Tchouaméni y Federico Valverde que terminó con el uruguayo en el hospital. Y en medio de todo eso, Mastantuono, el nuevo del equipo, tenía que intentar hacerse un lugar en el esquema.

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Athletic Club de Bilbao: el último intento de Franco Mastantuono para meterse en el Mundial 2026

Así llegó al último partido de LaLiga contra el Athletic Club de Bilbao, un compromiso en el que el Real Madrid, sinceramente, no se jugaba nada, porque independientemente del resultado ya sabía que no iba a salir del segundo puesto de la clasificación.

El oriundo de Azul jugó 75 minutos, los últimos para convencer a Lionel Scaloni para que lo añada a la lista. De esta manera, totalizó 1484 en todo el curso 2025/2026, repartidos en 35 encuentros con los que cosechó 3 goles y 1 asistencia, cifras que, a simple vista, parecieran no alcanzarle para garantizar su presencia en la Copa del Mundo.

En síntesis

El futbolista Franco Mastantuono debutó en la Selección Argentina ante Chile usando la camiseta 10.

debutó en la Selección Argentina ante Chile usando la camiseta 10. Mastantuono sumó 3 goles y 1 asistencia en 35 partidos de la temporada 2025/2026.

en 35 partidos de la temporada 2025/2026. El entrenador Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid tras perder la Supercopa de España.