Rodri confesó que cambiaría su Balón de Oro por ganar el Mundial 2026 con España: “Es lo máximo a lo que puedes aspirar”

El capitán del seleccionado español no tuvo tapujos en reconocer la importancia que tiene la posibilidad de ganar la segunda estrella con su nación.

Rodrigo Hernández, mejor conocido en el mundo fútbol simplemente como Rodri, es uno de los mejores jugadores de esta generación. En 2024, fue elegido como Balón de Oro tras liderar a España a la conquista de la Eurocopa y ser el motor tanto del seleccionado como del Manchester City. Sin embargo, el hoy capitán español aseguró que descartaría ese galardón por ganar el Mundial 2026.

En diálogo con El Larguero, a un par de días del debut oficial de España en la Copa de Mundo, Rodri fue contundente al respecto: “Sí. Evidentemente, sin ninguna duda“, aseguró a la hora de ser consultado sobre si cambiaría el Balón de Oro por la segunda Copa del Mundo. “Yo siempre he dicho que ganar con tu país es lo más especial que puede haber”, agregó.

Rodri no dudó a la hora de elegir entre su Balón de Oro o ganar el Mundial. (Getty)

“La Eurocopa es hasta hoy el título más importante que he ganado, pero el Mundial evidentemente es lo máximo a lo que puedes aspirar“, continuó explayándose Rodri. Y completó: “Yo entiendo el fútbol de manera colectiva, los premios individuales están bien, pero los jugadores jugamos para esto. Ojalá obtengamos la segunda”.

España y Argentina, los candidatos

Rodri también reconoció que España -junto con Argentina- son los dos equipos que llegan en mejor forma a la Copa del Mundo y con la etiqueta de candidatos a ganar el Mundial 2026. Algo que es una realidad, pero que no tiene que afectar a los jugadores.

Rodri será el capitán de España en el Mundial 2026. (Getty)

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“No pasa nada por decirlo, a nosotros las etiquetas nos dan un poco igual. Pero es cierto que venimos de ser campeones de Europa, en las últimas de finales de Nations estar ahí. Somos un equipo que en los últimos años ha estado de los más en forma, en mi opinión, junto con Argentina“, destacó el capitán de La Roja.

“No creo que haya dos selecciones. Hay un abanico de selecciones que han crecido mucho, que tienen capacidad de ganar el Mundial. Yo soy muy cauto con todo, creo que el fútbol es un deporte de momentos y el tema físico va a jugar una pasada importante. Va a ser un Mundial muy largo, dependerá cómo llegues al final”, continuó valorando Rodri.

No obstante, finalmente se la jugó y habló de la Selección Argentina: “Yo el rival que más pienso, el más complicado, es Argentina. Por estado de forma, por lo que ha sido capaz de hacer y por el equipo, a nivel grupal, que tiene. A partir de ahí te puedo sacar 10 nombres que son difíciles”.

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Eso sí, Rodri admitió que España está en el debe en las últimas Copas del Mundo (quedó eliminada en fase de grupos en 2014 y octavos de final tanto en 2018 como 2022), y que debe demostrar en esta edición: “Esto es otra historia, el Mundial es otra película. Es lo que voy a intentar transmitir al grupo, que nada vale lo que hemos hecho”, afirmó Rodri.

Desde que fue campeón del mundo, España no ha pasado de octavos en los siguientes mundiales. (Getty)

“Lo más cómodo para un grupo que viene de ganar es relajarse y tenemos que hacer todo lo contrario, ir con la sensación de que no hemos logrado nada y con la suficiente humildad de dar un paso adelante con respecto a otros Mundiales. Esa es la línea que marca el seleccionador”, concluyó.

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España en el Mundial 2026

España es cabeza de grupo en el Mundial 2026 y compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El primero de esos partido será contra los tiburones azules, Cabo Verde, el 15 de junio, en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta.

El segundo partido de La Roja será contra Arabia Saudita, el 21 de junio en el mismo recinto ubicado en la ciudad de Georgia. Y el cierre será contra Uruguay, el 26 de junio en Jalisco, México, el escenario será el Estadio Akron de Zapopan.

Síntesis

Rodri afirmó contundentemente que cambiaría su Balón de Oro sin dudarlo por consagrarse campeón con España en el Mundial 2026.

afirmó contundentemente que cambiaría su Balón de Oro sin dudarlo por consagrarse campeón con España en el Mundial 2026. España y Argentina arriban al certamen como las selecciones en mejor forma y principales candidatas al título, reconoció el actual capitán de La Roja.

arriban al certamen como las selecciones en mejor forma y principales candidatas al título, reconoció el actual capitán de La Roja. 15 de junio marcará el debut del seleccionado español frente a Cabo Verde en Atlanta, dentro de un Grupo H que también integran Arabia Saudita y Uruguay.