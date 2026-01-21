El mal momento de una figura de la Selección de España a 2 meses de la Finalissima

Rodri Hernández, hoy, a casi dos meses de la Finalissima que se disputará en el Estadio Lusail de Doha, es una de las principales preocupaciones de Luis De La Fuente, entrenador de la Selección de España. Es que tras regresar de una serie de lesiones (la más grave fue la rotura de ligamentos que padeció en el inicio de la temporada 2024/2025) no da con el nivel que lo llevó a ganar el Balón de Oro.

En la primera parte de la campaña actual se perdió 19 partidos por diferentes contratiempos físicos (dolores en la rodilla en la que tuvo la rotura de ligamentos y una molestia muscular que lo tuvo apartado más de ocho semanas). Y en enero, cuando ya pudo volver, le empezó a pasar factura la falta de rodaje que acumuló durante, prácticamente, un año y medio.

Muestras del momento preocupante que está transitando Rodri son sus dos últimas presentaciones, una por la Premier League y la otra por la UEFA Champions League. El pasado fin de semana, contra el Manchester United en el Derbi que perdió 2 a 0, fue uno de los jugadores del Manchester City más apuntados por la prensa inglesa.

“Fue una sombra del jugador que ganó el Balón de Oro hace dos temporadas. Superado totalmente en el medio”, reportó Manchester Evening News, a raíz del rendimiento de Rodri Hernández eb el encuentro que ganaron los dirigidos por Michael Carrick en el Old Trafford este sábado 17 de enero.

Y por el certamen continental, fue señalado como uno de los culpables por la sorpresiva e histórica derrota 3 a 1 de los ciudadanos ante el equipo noruego Bodo/Glimt. El español no solo que estuvo lejos de mostrar su mejor versión (al igual que sus compañeros), sino que dejó al elenco comandado por Pep Guardiola con 10 cuando faltaban 30 minutos para el pitazo final, por doble amarilla, una recibida en el minuto 61 y la otra 60 segundos más tarde.

”Rodri: Sin vida mientras Bodo/Glimt marcaba el tercero y luego dos tarjetas amarillas tontas en un minuto para ser expulsado”, publicó el portal citado anteriormente, que además calificó al surgido de Atlético de Madrid con 3, siendo esta nota la más baja de los jugadores del City.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo jugarán Argentina y España la Finalissima?

ver también Atlético de Madrid recupera una pieza clave que puede servirle a Lionel Scaloni para la Finalissima

ver también Rescatan a Lautaro Martínez de la derrota del Inter vs. Arsenal: ”Es un gran apoyo para todos”

UEFA, CONMEBOL, AFA y la RFEF, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la Finalissima el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail, en la ciudad de Doha, Qatar. Tras este cruce, la Albiceleste disputará un amistoso con el combinado local el 31 en el mismo estadio, mientras que La Roja se presentará un día antes, también en el Lusail, vs. Egipto.

En síntesis

Rodri Hernández preocupa a la Selección de España a dos meses de la Finalissima.

Vio la tarjeta roja en la sorpresiva derrota 1-3 ante el Bodo/Glimt en Champions.

La prensa lo calificó con un 3 tras perder el Derbi ante Manchester United.