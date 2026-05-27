La lista de 26 convocados de la Selección de Países Bajos para el Mundial

Ronald Koeman definió la nómina de futbolistas que disputará la Copa del Mundo para la Oranje, con Virgil van Dijk como abanderado.

La Selección de Países Bajos dio a conocer este miércoles la lista de 26 futbolistas elegidos por el entrenador Ronald Koeman para disputar el Mundial 2026, en el que compartirá el Grupo F con los seleccionados de Japón, Suecia y Túnez. Con Virgil van Dijk como capitán y referente, también destacan nombres como los de Frenkie de Jong, Nathan Aké y Cody Gakpo.

La nómina de la Oranje no tiene grandes sorpresas en relación a figuras ausentes, aunque sí algunas presencias que podrían ser inesperadas para muchos, como la de Marten de Roon, que regresa al seleccionado después de más de dos años, Crysencio Summerville, para quien será debut absoluto en el seleccionado mayor, y Mats Wieffer, quien no había sido convocado a la última Eurocopa y solo disputó un partido en Eliminatorias.

Como ya había adelantado el entrenador, se incluyó en la convocatoria a dos futbolistas que están recientemente recuperados de sus respectivas lesiones y llegarán faltos de ritmo, como Memphis Depay y Justin Kluivert. Guus Til, del PSV, también fue convocado tras una buena temporada.

La lista completa de la Selección de Países Bajos

ARQUEROS: Mark Fleken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).

DEFENSORES: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Virgil van Dijk (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

MEDIOCAMPISTAS: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Mats Wieffer (Brighton).

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DELANTEROS: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).

El calendario de Países Bajos en el Mundial

GRUPO F

14/6 Países Bajos vs. Japón – 17.00 – AT&T Stadium de Dallas

20/6 Países Bajos vs. Suecia – 14.00 – NRG Stadium de Houston

25/6 Túnez vs. Países Bajos – 20.00 – AT&T Stadium de Dallas

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