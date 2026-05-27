La lista de 26 convocados de la Selección de Países Bajos para el Mundial

La Selección de Países Bajos dio a conocer este miércoles la lista de 26 futbolistas elegidos por el entrenador Ronald Koeman para disputar el Mundial 2026, en el que compartirá el Grupo F con los seleccionados de Japón, Suecia y Túnez. Con Virgil van Dijk como capitán y referente, también destacan nombres como los de Frenkie de Jong, Nathan Aké y Cody Gakpo.
La nómina de la Oranje no tiene grandes sorpresas en relación a figuras ausentes, aunque sí algunas presencias que podrían ser inesperadas para muchos, como la de Marten de Roon, que regresa al seleccionado después de más de dos años, Crysencio Summerville, para quien será debut absoluto en el seleccionado mayor, y Mats Wieffer, quien no había sido convocado a la última Eurocopa y solo disputó un partido en Eliminatorias.
Como ya había adelantado el entrenador, se incluyó en la convocatoria a dos futbolistas que están recientemente recuperados de sus respectivas lesiones y llegarán faltos de ritmo, como Memphis Depay y Justin Kluivert. Guus Til, del PSV, también fue convocado tras una buena temporada.
La lista completa de la Selección de Países Bajos
ARQUEROS: Mark Fleken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).
DEFENSORES: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Virgil van Dijk (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
MEDIOCAMPISTAS: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Mats Wieffer (Brighton).
DELANTEROS: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).
Su vida corrió peligro a los 20 años y trabajó de lavaplatos: Virgil Van Dijk, el capitán de Países Bajos en el Mundial 2026
El calendario de Países Bajos en el Mundial
GRUPO F
14/6 Países Bajos vs. Japón – 17.00 – AT&T Stadium de Dallas
20/6 Países Bajos vs. Suecia – 14.00 – NRG Stadium de Houston
25/6 Túnez vs. Países Bajos – 20.00 – AT&T Stadium de Dallas
Data clave
- 26 futbolistas fueron convocados por Ronald Koeman para disputar el Mundial 2026.
- Grupo F es la zona que compartirán con Japón, Suecia y Túnez.
- 14 de junio es la fecha del debut oficial contra Japón en Dallas.