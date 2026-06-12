El entrenador ya debió reemplazar a Leonardo Balerdi por lesión, pero ahora otro futbolista tiene problemas físicos a días del debut.

Pocas situaciones deben ser más duras para un entrenador que tener que reemplazar a un futbolista de un Mundial. Lamentablemente, el fútbol moderno no cuenta con mucho descanso y los jugadores son cada vez más propensos a tener lesiones musculares. Lionel Scaloni evalúa realizar un cambio más en la lista mundialista de la Selección Argentina.

El jueves 28 de mayo, Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de 26 futbolistas que representarían a la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026. Desafortunadamente, Leonardo Balerdi fue desafectado luego de sufrir un desgarro y en su lugar llegó Marcos Senesi, que se encontraba de vacaciones en España.

¿Se viene un cambio más?

Bolavip pudo saber en exclusiva que Lionel Scaloni no descarta hacer otro cambio en la lista y es que Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y quedó descartado para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Resta saber cómo evolucionará en estos días, pero también es muy probable que no esté para el segundo partido de la Albiceleste.

El ex futbolista de Banfield e Independiente será evaluado día a día, pero si no mejora en un corto plazo será desafectado y reemplazado. Entre los probables reemplazantes aparece Marcos Acuña como primera alternativa. El Huevo ya formó parte del proceso de Scaloni e inclusive fue la gran sorpresa entre las ausencias de la nómina de 26.

Nicolás Tagiafico. (Foto: Getty).

¿Hasta cuándo se puede realizar un cambio en la lista de 26?

La FIFA permite que las selecciones realicen modificaciones en sus listas de convocados hasta 24 horas antes del estreno mundialista. En el caso puntual de la Selección Argentina, Scaloni tiene tiempo para reemplazar a cualquier jugador hasta el 15 de junio ya que el 16 será el debut en la Copa del Mundo ante Argelia.

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Paredes, Dibu y Montiel no corren riesgo

Hubo varios jugadores que llegaron tocados al Mundial, entre los más destacados aparecen Leandro Paredes, Emiliano Martínez y Gonzalo Montiel. Los tres respondieron bien en los entrenamientos de estos días y no corren riesgos de ser reemplazados por Lionel Scaloni.

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