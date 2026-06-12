El lateral sufrió una sobrecarga muscular en el sóleo de su pierna izquierda y el entrenador no podrá contar con él.

La condición física de Nicolás Tagliafico preocupa en la Selección Argentina. Lionel Scaloni había dicho que quería contar para el Mundial con los jugadores que estén en óptimas condiciones, pero el lateral por izquierda arrastra una sobrecarga muscular en el sóleo de su pierna izquierda que lo marginará, al menos, del estreno de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Pese a no contar con Nicolás Tagliafico al 100%, Bolavip pudo saber que Scaloni no realizará más modificaciones en la lista de convocados, por lo que el ex Independiente se mantendría. Este mismo medio pudo saber que no estará para el debut ante Argelia y podría perderse también el encuentro de la segunda fecha ante Austria.

Las tres variantes que tiene Scaloni para reemplazar a Tagliafico

En la lista de 26 de la Selección Argentina hay varios jugadores que son polifuncionales y eso le ofrece a Lionel Scaloni tener la posibilidad de reemplazar a Tagliafico con futbolistas de distintas características. La opción que pica en punta para iniciar como titular el próximo martes ante Argelia por la primera fecha del Grupo J es Facundo Medina.

Facundo Medina tendría su estreno mundialista. (Foto: Getty).

De los convocados por Scaloni, Medina es quien más natural siente el puesto de lateral por izquierda, pese a que también puede jugar como marcador central en una línea de 4 o también como stopper en una línea de tres. Sin ir más lejos, el futbolista de Olympique Marsella fue titular en esa posición en el amistoso ante Islandia.

Ahora bien, Scaloni también podría ubicar como lateral por izquierda tanto a Valentín Barco -así jugó mucho tiempo en Boca- y también a Nico González, aunque estos dos futbolistas se desempeñan como mediocampistas.

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