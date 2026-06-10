Scaloni puede estar feliz y pensar en el Mundial: volvió Messi y cada pelota que tocó fue brillante

Por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, el DT de La Albiceleste puede descansar en paz. Sí, Dios es argentino y está en plenitud.

Por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, Lionel Scaloni duerme en paz. Después de la tormenta de Alabama, volvió Lionel Messi a la Selección Argentina. Y, la verdad, Dios es argentino, muchachos.

La Pulga entró, metió un pase gol a Lautaro Martínez después del segundo cooling break, y después el árbitro le regaló un penal, pero lo clavó arriba, casi en el ángulo.

No terminó ahí: un rato más tarde, armó el gol de Thiago Almada con Rodrigo De Paul. Gran pared para que el jugador de Atlético de Madrid le meta el tercero a Islandia.

Luego, casi hace otro gol. Pero cada pelota que tocó Messi fue brillante. Fue un regreso espectacular del astro de Inter Miami después de la lesión que tuvo el capitán, el 10 argentino.

Por eso digo que, después de la preocupación, de las lesiones, de los jugadores tocados, por primera vez y a una semana del debut en el Mundial contra Argelia, Scaloni vuelve a ser feliz. ¿Por qué? Porque volvió Messi.

Messi entró y fue figura ante Islandia. (Foto: Getty)

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Paralelamente, jugó un ratito Gonzalo Montiel y otros futbolistas fueron sumando minutos. A mí me encantó ver a Nico Paz en el primer tiempo, jugando con ganas de revancha, de demostrar que no está lesionado y que quiere pelearle el puesto a Thiago Almada, a Giuliano Simeone o al que sea. Puede ser un revulsivo para la Selección Argentina.

Además, la rompió el Colo Barco. Hoy sí. Metió un muy lindo gol, le dio una asistencia a Nico Paz y se vieron entre ellos los mejores momentos del primer tiempo de La Albiceleste.

Volvió Messi. Argentina descansa en paz y sueña con la cuarta.