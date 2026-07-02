Se perfila la formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por el Mundial 2026

La Albiceleste culminó sus entrenamientos previos al partido por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Solo hay dos incógnitas.

Llegó el momento de la verdad. Este viernes, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, la Selección Argentina se enfrentará a su par de Cabo Verde en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Lo hará después de conseguir puntaje perfecto en la fase de grupos como consecuencia de sus victorias ante Argelia, Austria y Jordania.

En ese contexto, Lionel Scaloni lideró todos los entrenamientos previos del combinado Albiceleste. Y recibió la gran noticia de la recuperación de Cuti Romero, que respondió de muy buena manera en todas las pruebas y con todas las exigencias, por lo que, de no mediar imprevistos, será de la partida contra el conjunto africano.

Paralelamente, el entrenador campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 mantiene dos dudas con respecto a la alineación titular. Y parece que las mismas continuarán hasta poco tiempo antes del pitazo inicial. La primera pasa por el lateral izquierdo, mientras que la segunda tiene que ver con la delantera. Cuatro nombres propios para dos lugares.

En cuanto a dicho sector de la última línea, la duda pasa por la presencia de Nicolás Tagliafico o la inclusión de Facundo Medina. En medio de ese panorama, el jugador surgido de las divisiones inferiores de Banfield es quien corre con ventaja por sobre el hombre formado en River, quien respondió de buena forma cuando le tocó ver acción.

Lautaro Martínez tiene ventaja ante Julián Álvarez. (Foto: Getty)

Por su parte, en torno a la ofensiva, se presenta la incógnita de siempre: Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Si bien el artillero de Atlético de Madrid venía siendo la primera opción para Scaloni durante los últimos meses, el presente de ambos pone al jugador de Inter de Milán por encima, también contemplando la reciente lesión de La Araña.

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Los otros nueve futbolistas están confirmados, por lo que no habrá ninguna sorpresa siempre y cuando no haya algún imprevisto de último momento. Entonces, Argentina saltará al campo de juego con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres efectivos encargados netamente de lastimar a Cabo Verde en Miami.

¿La probable alineación de Argentina? Dibu Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Thiago Almada.

¿Cuándo se juega Argentina vs. Cabo Verde?

El partido entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, se llevará a cabo este viernes 3 de julio, desde las 19 horas del territorio nacional, con el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, como testigo y como escenario.

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El cuadro del Mundial 2026