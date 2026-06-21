El defensor austríaco sufrió una fractura de mandíbula en el debut ante Jordania, pero podría estar disponible frente a la Selección Argentina gracias a una máscara protectora.

Hay futbolistas que esperan toda una vida para disputar la Copa del Mundo. Por eso, cuando finalmente llega, nada es suficiente para sacarlos de la cancha. Stefan Posch parece ser uno de esos casos, y lo confirmará este lunes cuando enfrente a la Selección Argentina con la mandíbula rota. Sí, el defensor de Austria sufrió la fractura del maxilar durante el triunfo 3-1 ante Jordania en el debut y eligió convertirse en el “Terminator austríaco” con tal de continuar en la competencia.

Las alarmas en el combinado austríaco se encendieron apenas ocurrió el golpe ante los jordanos. En una acción del encuentro, el lateral derecho de 29 años chocó con el arquero rival y generó preocupación inmediata al ponerse en duda su continuidad en la Copa del Mundo. Sin embargo, los exámenes médicos descartaron la necesidad de pasar por el quirófano y abrieron la puerta a una solución inesperada para no quedar fuera de la cancha.

A los pocos días, Posch sorprendió al reaparecer en los entrenamientos con una imagen que rápidamente llamó la atención. Y es que para sobrellevar la lesión, el cuerpo médico se puso manos a la obra y aceleró la fabricación de una máscara protectora diseñada especialmente para resguardar su mandíbula.

El apuro fue tal que, según informó la Corporación Austriaca de Radiodifusión (ORF), el dispositivo fue desarrollado en las ciudad estadounidenses de Los Ángeles y Phoenix en cuestión de horas, y le permitirá seguir jugando mientras completa su recuperación.

Stefan Posch utilizará una máscara protectora durante lo que resta de la Copa del Mundo (@krone_at).

Como era de esperarse, las imágenes del defensor del Mainz de Alemania trabajando con la protección recorrieron rápidamente las redes sociales. Incluso, en las úlimas horas, desde la propia federación europea publicaron un video en el que se lo muestra rodeado de cuatro médicos mientras le colocan la férula mandibular. Y el resultado que otorga dicho combo no hizo más que despertarle el apodo de “Terminator austríaco” entre sus propios compañeros.

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La importancia de Posch para Austria

Más allá de la curiosidad y las risas que genera el sacrificio del jugador, la presencia de Posch representa una noticia importante para el entrenador Ralf Rangnick. El defensor es una pieza habitual dentro del seleccionado y su ausencia habría obligado al DT a modificar varias piezas del equipo. En caso de tener que buscar alternativas, la opción predilecta sería retroceder a Konrad Laimer, figura del Bayern Múnich, del mediocampo hacia la banda.

Austria llegará al duelo frente a Argentina después de haber comenzado el Mundial con una victoria ante Jordania. Y si las previsiones se cumplen, Posch estará allí. Con una mandíbula fracturada, una máscara protectora y una determinación que explica perfectamente por qué en Austria ya lo comparan con Terminator.

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