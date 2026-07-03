Se supo por qué Rayan Cherki le negó el saludo a Didier Deschamps en la Selección de Francia

La prensa francesa confirmó qué hay detrás de la situación que causó revuelo luego de la última victoria del conjunto europeo.

Todo parecía color de rosa para la Selección de Francia, que avanza a paso firme en su objetivo de ser campeón del Mundial 2026. Sin embargo, la imagen de Rayan Cherki no queriendo saludar al entrenador Didier Deschamps causó ruido en Europa, dejando entrever un posible cortocircuito interno.

El jugador de Manchester City no festejó con sus compañeros la clasificación a octavos de final e ignoró al estratega en tres oportunidades, cuando este se acercó para mimarlo. En el medio de las versiones, la prensa francesa reveló qué sucede con el mediocampista nacido en Lyon.

De acuerdo a lo informado por L’Equipe, el francés pasa por un momento personal y extradeportivo complicado, que el cuerpo técnico conoce. Esta situación está afectando futbolísticamente al jugador, poniéndolo más fastidioso de lo habitual en el día a día.

Los números de Cherki en Francia

Cherki fue al banco de suplentes en todos los partidos de Francia en la Copa del Mundo, pero siempre tuvo la oportunidad de sumar minutos. En lo que va del certamen, suma apenas 55 minutos en cancha, sin haber podido aportar goles ni asistencias.

La estadía del mediocampista ofensivo en la Selección de Francia no lleva muchos años, ya que su debut fue en junio de 2025. Con Deschamps, apenas acumuló 11 encuentros repartidos en Mundial, Eliminatorias, Nations League y amistosos. Su saldo es de 2 anotaciones y 1 habilitación.

Paraguay, el próximo desafío de Francia

Francia se encontrará frente a frente con la Selección de Paraguay este sábado 4 de julio, desde las 18:00 horas de la República Argentina, en el Philadelphia Stadium, más conocido como Lincoln Financial Field, de Pensilvania. Todo se podrá ver por DSPORTS, Telefé y TyC Sports.