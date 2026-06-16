Por qué no juega Rayan Cherki en Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

El talentoso francés de Manchester City estará en el anco de suplentes en el debut de los Galos en el certamen.

Se viene el debut de Francia en el Mundial 2026. Como cabeza de serie del Grupo I, el equipo de Didier Deschamps debutará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante Senegal, en el segundo cruce que tendrán en una Copa del Mundo en su historia luego del recordado triunfazo africano en la inauguración del 2002.

Para el estreno mundial, les Bleus pondrán toda la carne en el asador en la ofensiva y jugarán con los cuatro fantásticos arriba: Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé. Para que los cuatro delanteros puedan jugar juntos, quien tuvo que “pagar los platos rotos” fue Rayan Cherki.

El creativo volante de Manchester City será suplente en el debut mundialista debido a una desición técnica de Deschamps. El mediocampo estará integrado por Aurelian Tchouaméni y Adrien Rabiot, mientras que Doué y Olise harán su aporte en la banda, para que Dembélé y Mbappé sean los atacantes.

La formación de Francia y la de Senegal

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.

El fixture del Mundial 2026

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La tabla de posiciones del Mundial 2026