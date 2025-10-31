La particular confesión de un jugador de Manchester City sobre Pep Guardiola: “Está loco”

De más está decir la importancia que tiene Pep Guardiola para los equipos que conduce. Su irrepetible comienzo en Barcelona, su posterior estadía en Bayern Múnich y la historia que todavía escribe en Manchester City hablan por sí solas. Sin embargo, ahora un jugador que él mismo dirige en la actualidad rompió el silencio y dejó una frase un tanto particular.

Después de aquel mítico sextete en el conjunto blaugrana y el siguiente paso por Alemania, el exitoso entrenador se encargó de hacer gigante al elenco británico. Si bien ya tenía relevancia, marcó un antes y un después a base de múltiples conquistas de diferentes títulos y es considerado una verdadera leyenda en la institución. Y en esta ocasión, un jugador hizo una confesión.

Lo cierto es que Rayan Cherki decidió romper el silencio de cómo es el día a día con Guardiola. Lejos de esquivar la pregunta en una entrevista que brindó, se encargó de hacer pública la manera la relación que mantiene con su propio director técnico. “Es muy bueno. Él está loco como yo, !Somos dos locos!”, expresó. “Hablamos de todo, es increíble”, completó inmediatamente.

Pep Guardiola, director técnico español de Manchester City. (Getty Images)

Pep fue quien pidió el fichaje del híper talentoso francés, que brillaba en la Ligue1. Por insistencia suya, Manchester City resolvió desembolsar 36,5 millones de euros con destino hacia las arcas financieras de Olympique de Lyon. Tras asentarse lentamente, ahora se convirtió en una pieza clave en el último tercio de la cancha y conductor del equipo inglés.

Luego, el zurdo habilidoso habló de cómo transita él su día a día. “El fútbol es mi vida. Vivo por el fútbol, respiro fútbol, me ducho con fútbol”, reveló sobre sí mismo. “Tenemos un gran equipo y queremos ganar todos los partidos. Me siento muy bien porque con estos jugadores es sencillo. Hablamos el mismo fútbol, así que cuando estamos en el campo, disfrutamos”, agregó.

Además, le dejó un mensaje a los fanáticos de Manchester City. “Para mí es muy importante que cuando los espectadores vengan al estadio se diviertan. Mi vida es buena, pero no sé si los espectadores tienen muchas cosas felices en la suya, así que cuando vengan a su estadio quiero que se diviertan y que vuelvan a casa con una sonrisa”, contó sobre su juego vistoso sobre el césped.

Rayan Cherki, futbolista francés de Manchester City. (Getty Images)

