¿Se va Marcelo Bielsa de la Selección Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026?

La eliminación de la Celeste en la fase de grupos reactivó las dudas sobre el futuro del entrenador argentino, cuyo contrato con la AUF finaliza al término de la Copa del Mundo.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo significó el final de su ilusión en Norteamérica. También volvió a poner bajo la lupa el futuro de Marcelo Bielsa al frente de la Celeste. Tras la derrota frente a España, que dejó al conjunto charrúa fuera de la Copa del Mundo por segunda edición consecutiva en primera ronda, las dudas sobre la continuidad del entrenador argentino reaparecieron con fuerza entre los hinchas y la prensa.

Para Bielsa, además, el golpe tiene un sabor conocido. En su tercera participación como entrenador en un Mundial, volvió a despedirse en la fase de grupos, tal como le ocurrió con la Selección Argentina en Corea-Japón 2002. Su mejor actuación sigue siendo la de Sudáfrica 2010, cuando condujo a Chile hasta los octavos de final.

Esta vez, el tropiezo resulta todavía más doloroso por el contexto: Uruguay compartía una zona, a priori, accesible con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, pero no pudo derrotar ni a los africanos ni a los asiáticos y terminó despidiéndose antes de tiempo.

El duro resultado deportivo también llega en un momento delicado. Durante los meses previos al Mundial, el ciclo de Bielsa convivió con versiones sobre un clima interno tenso con parte del plantel, además de cuestionamientos por el rendimiento del equipo. Todo eso volvió a alimentar las especulaciones sobre si el rosarino continuará o no al frente del seleccionado.

¿Marcelo Bielsa sigue en Uruguay después del Mundial 2026?

La realidad es que, por el momento, no existe una decisión oficial sobre la continuidad de Bielsa. El entrenador tiene contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hasta la finalización del Mundial 2026, por lo que cualquier permanencia dependerá de una eventual renovación.

Semanas antes del inicio de la Copa del Mundo, una frase del propio Bielsa durante un evento organizado por la AUF disparó las versiones sobre una salida. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo“, expresó, y señaló: “Voy a agradecerle a Uruguay toda la vida que me haya permitido vivir la experiencia de un Mundial“.

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Aquellas declaraciones fueron interpretadas como una despedida anticipada. Sin embargo, días después el propio entrenador aclaró que no había querido anunciar su salida. “La palabra culminar no significa terminar“, explicó en conferencia de prensa. Y añadió: “Efectivamente termina mi vínculo, pero me hubiera parecido irrespetuoso anticipar una negativa a una propuesta inexistente. En ningún momento hablé de terminar“.

¿Puede renovar su contrato con la AUF?

La posibilidad de una continuidad nunca estuvo completamente descartada. De hecho, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, había reconocido antes del Mundial que el organismo incluso llegó a conversar con Bielsa sobre un proyecto con vistas a la Copa del Mundo 2030.

“Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él. Obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, explicó Alonso. Además, reveló: “Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano”.

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Por ahora, entonces, el escenario permanece abierto. El contrato de Marcelo Bielsa concluye con el Mundial 2026 y la eliminación de Uruguay acelerará inevitablemente las reuniones entre el entrenador y la AUF. Su continuidad todavía no está definida y dependerá tanto de la evaluación que realice la dirigencia como de la decisión que tome el propio técnico rosarino sobre el futuro de un ciclo que volvió a terminar antes de lo esperado.