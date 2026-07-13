El delantero de la Roja le respondió a Mariano Rajoy, quien estuvo en el foco de las críticas por sus declaraciones racistas.

En la previa del partido entre España y Francia por la primera semifinal del Mundial 2026 se generó polémica debido a que el ex ministro Mariano Rajoy tuvo unas desafortunadas declaraciones en su columna en ‘El Debate’, en donde dejó declaraciones racistas para el combinado galo.

“Francia tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”, fueron las palabras que generaron molestia en el mundo del fútbol. Referido a esto, Borja Iglesias, futbolista de la Roja, salió a responderle en una entrevista con DAZN.

“Me sorprende que a esta altura estemos con estas cosas, joder… porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene”, respondió Iglesias ante los dichos de Rajoy.

Y agregó: “Me da un poco de pena estas cosas, pero puedo entender que no lo dijo ni con mala intención, pero creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso. “La riqueza de nuestro país creo que es esa variedad, la verdad”.

🗣️ Borja Iglesias responde a Rajoy: "Puedo entender que no lo dijo con mala intención, entiendo la multiculturalidad de Francia como una riqueza".#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BPCx16Dnk9 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 12, 2026

El Gobierno de Francia le respondió a Rajoy

Laurent Nuñez, ministro francés del interior, fue consultado por estas declaraciones en una entrevista con BMF TV. “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, inició con su respuesta al ex ministro español.

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“Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República”, agregó.

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