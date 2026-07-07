Si Colombia le gana a Suiza, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

El elenco cafetero cierra los octavos de final y va por el boleto a la siguiente instancia.

Por los octavos de final del Mundial 2026, en el BC Place Stadium de Vancouver, la Selección Colombia se enfrenta a la Selección de Suiza con el objetivo de sumar una nueva victoria que le permita clasificar a los cuartos de final del certamen.

El elenco sudamericano llega a este encuentro de gran manera. Esto se debe a que está invicto al cosechar tres victorias y un empate en cuatro presentaciones. En los 16avos eliminó a la Selección de Ghana al vencerlo 1 a 0 con gol de Jhon Arias.

Jhon Arias celebra su gol ante Ghana. (Getty).

A lo largo del certamen, el equipo comandado por Néstor Lorenzo convirtió cinco goles en cuatro presentaciones y tan solo recibió uno, por lo que tiene una de las vallas menos vencidas del torneo al ser escolta de España, a quien no le convirtieron.

Contra quién juega Colombia si pasa a los cuartos de final del Mundial 2026

En caso de avanzar a la siguiente ronda, la Selección Colombia volverá a la acción el próximo sábado 11 de julio desde las 22.00 horas. Allí se enfrentará al ganador del cruce entre Argentina y Egipto, en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fixture cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

17:00 – Marruecos vs. Francia – Boston

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Viernes 10 de julio

16:00 – España vs. Bélgica – Los Ángeles

Sábado 11 de julio