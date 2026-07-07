El elenco cafetero se enfrenta a los suizos en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia.

En el BC Place de Vancouver, por el último partido de los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Colombia se enfrenta a la Selección de Suiza en búsqueda de clasificar a los cuartos de final, instancia en la que conocerá a su rival, que saldrá del cruce entre Argentina y Egipto.

El elenco comandado por Néstor Lorenzo viene de eliminar a Ghana en 16avos de final tras vencerlo 1 a 0. En la fase de grupos, terminó en el primer puesto del Grupo K con 7 unidades, producto de dos victorias y un empate en tres presentaciones.

Suiza, por su parte, también ganó su grupo con la misma cantidad de puntos por ganar dos partidos y empatar el restante. En los 16avos de final hizo lo propio al eliminar a Argelia, a quien venció 2 a 0 en el mismo estadio en el que se enfrentará a Colombia.

Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde con Suiza por el Mundial 2026

Si Colombia gana : una victoria meterá al combinado cafetero en cuartos de final, instancia en la que se enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Egipto, que se cruzan antes.

: una victoria meterá al combinado cafetero en cuartos de final, instancia en la que se enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Egipto, que se cruzan antes. Si Colombia empate : la igualdad en los 90 minutos del encuentro llevará al partido al tiempo extra, que constará de dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir el empate, habrá penales.

: la igualdad en los 90 minutos del encuentro llevará al partido al tiempo extra, que constará de dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir el empate, habrá penales. Si Colombia pierde: la derrota deja automáticamente eliminado al equipo comandado por Néstor Lorenzo.

Las formaciones del partido