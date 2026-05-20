Dónde comprar el álbum dorado PANINI del Mundial 2026 en Argentina: cuándo sale a la venta y precio

En los próximos días saldrá a la venta una de las piezas más esperadas de la colección mundialista.

Sigue el boom mundialista en Argentina y poco a poco los fanáticos comienzan a esperar con mayor ansiedad la llegada del álbum dorado de Panini, una pieza de colección que saldrá a la venta en las próximas horas y que ya tiene su precio confirmado.

Con 112 páginas y 980 figuritas, tal como el álbum normal y el tapa dura, el dorado de Panini tendrá la particularidad de su color, sumado también a que la tapa será dura, por lo que se convirtió en una pieza llamativa para los coleccionistas.

Cuándo sale a la venta el álbum dorado de Panini y cómo comprarlo

El álbum dorado del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 saldrá a la venta este jueves 20 de mayo en Argentina. Para comprarlo, solamente se podrá hacerlo a través de la página web de Zona Kids, debido a que es el único medio autorizado.

El costo del mismo será de $30.000 pesos argentinos, lo que lo convierte en la pieza de colección más cara de esta tira de Panini, debido a que el álbum normal tiene un costo de $15.000 pesos, mientras que el tapa dura, que ya está a la venta, sale $25.000.

En cuanto a las figuritas, se utilizarán las mismas que para el resto de los álbumes, por lo que cada sobre con 7 tendrá un valor de $2.000 pesos. Además contará con el espacio para las 14 especiales que se canjean con los sobres de Coca Cola.

Un dato para tener en cuenta es que será una pieza de edición limitada, por lo que serán pocos los ejemplares que estarán a la venta a partir de las próximas horas. Su distribución continuará durante los próximos días hasta terminar con el stock.

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