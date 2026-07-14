Thierry Henry elogió al jugador más infravalorado de España tras la victoria ante Francia: “Ha sido brillante”

Con cinco goles, es el referente ofensivo de España en esta Copa de Mundo.

España se impuso por 2 a 0 contra Francia y es finalista del Mundial 2026, dejando por el camino al que para muchos era el máximo favorito a llevarse la Copa del Mundo. Sin embargo, el seleccionado español fue dominante en la semifinal y hasta el propio Thierry Henry no pudo más que destacar lo hecho por La Roja y, especialmente, por Mikel Oyarzabal.

Oyarzabal alcanzó los 30 goles en 60 partidos con la Selección de España, para quedar como el sexto máximo goleador en la historia únicamente por detrás de David Villa (59), Raúl González (44), Fernando Torres (38), Álvaro Morata (37) y David Silva (35). Y Henry lo destacó específicamente.

Mikel Oyarzabal abrió la cuenta para el triunfo de España. (Getty)

“¿Recuerdan lo que dije el primer día? La gente no respeta a Oyarzabal. Pues creo que ahora lo harán“, afirmó Thierry Henry luego del partido, en su análisis del encuentro para Fox. “Claro, Juega para Real Sociedad, no está en Barcelona, Atlético, ni Real Madrid, pero pongan algo de respeto en su nombre, porque cuando miras sus números y dónde y cuándo convirtió esos goles, tienes que respetarlo“, reafirmó.

Oyarzabal tiene 5 de esos 30 goles en esta Copa del Mundo y es el máximo goleador de España, por sobre Mikel Merino y Pedro Porro, que suman 2 cada uno, ha sido el delantero centro predilecto por Luis de la Fuente en el torneo, y ha pagado con creces.

Thierry Henry felicitó a España

Finalmente, Thierry Henry hizo un balance del partido en general, y no puso ningún tipo de excusas, el triunfo de España fue inobjetable, desde su punto de vista: “Controlaron el partido, con y sin pelota, demostraron por qué son los campeones de Europa, demostraron por qué están en la final. No hay más que decir. Fueron superiores“, admitió.

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Para Henry, España fue merecedora del triunfo conseguido. (Getty)

“No hay nada más que hacer, a vece simplemente debes pensar en lo que pasó y en lo que harás la próxima vez que los enfrentes. España, felicitaciones“, sentenció Thierry Henry.

Síntesis

2 a 0 fue el resultado con el que España venció a Francia en semifinales.

fue el resultado con el que España venció a Francia en semifinales. Mikel Oyarzabal alcanzó los 30 goles en 60 partidos con la Selección de España.

alcanzó los 30 goles en 60 partidos con la Selección de España. Thierry Henry analizó la victoria de España en su rol de comentarista para Fox.