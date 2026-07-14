Thomas Tuchel le quitó el peso de la historia a la semifinal entre Inglaterra y Argentina: “No nos ayuda”

El DT alemán que conduce al seleccionado inglés explicó por qué considera que sería un error para los suyos dejarse absorber por el trasfondo cultural del cara a cara.

Thomas Tuchel adoptó una posición similar a la de Lionel Scaloni al intentar separar el partido que este miércoles disputarán las selecciones de Inglaterra y Argentina en Atlanta, con todo el peso que de por sí supone la búsqueda de clasificar a la final del Mundial 2026, de los aspectos históricos, políticos y culturales que se redimensionan en la previa del cara a cara.

“Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste pero es justo. Y no es algo que nos ayude a nosotros”, manifestó el entrenador alemán.

Y agregó: “Vamos a jugar un partido de fútbol. Creo que será intenso. Será emotivo por cómo juegan los equipos, por lo que está en juego. Me sorprendería mucho que fuera un partido tranquilo, relajado o fácil para cualquiera de los dos. Creo que habrá cambios de ánimo, que será emotivo. Un sube y baja emocional es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos. Estamos felices de afrontarlo”.

"ES UN GRAN PARTIDO, UN RIVAL DIFÍCIL DE VENCER"



Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, palpitó la previa del duelo ante Argentina y analizó a la selección de Scaloni.#DSPORTSNoticiasLite#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EAubTQsLbI — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Las cualidades de Argentina, según Tuchel

Thomas Tuchel no quiso hablar de favoritismos y se refirió a las principales cualidades que mostró la Selección Argentina en lo que va del Mundial, incluso cuando para una amplia mayoría el rendimiento del equipo de Scaloni es inferior al que desarrolló en Qatar para coronar.

“Algo que se nota es que no entran en pánico cuando están abajo en el marcador. Su forma de jugar tiene mucha cohesión. Tienen muchos patrones representativos, se conocen muy bien y no han tenido grandes cambios en los últimos cuatro años”, analizó.

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Y continuó: “El entrenador es el mismo, tienen la experiencia de haber ganado muchos títulos importantes juntos. Todo eso se siente. Es un gran partido, con un rival difícil de vencer especialmente en un Mundial. Pero vamos a dar pelea”.

¿Cuándo y dónde es el partido de Argentina vs. Inglaterra?

El partido de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tendrá lugar este miércoles 15 de julio desde las 16.00, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Data clave

Mundial 2026 : Argentina e Inglaterra disputan la semifinal el miércoles 14 de julio.

: Argentina e Inglaterra disputan la semifinal el miércoles 14 de julio. El Mercedes Benz Stadium de Atlanta será la sede del encuentro.

de Atlanta será la sede del encuentro. El entrenador Thomas Tuchel descartó basarse en factores históricos políticos.