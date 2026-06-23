Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde con Ghana por el Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, la Selección de Inglaterra se enfrenta con la Selección de Ghana en un duelo clave, ya que en caso de ganar dará un paso gigante hacia la clasificación a los 16avos de final con una jornada de anticipación.

El equipo comandado por Thomas Tuchel viene de ganarle 4 a 2 a Croacia, y por diferencia de gol, se encuentra como primero de su grupo. Mantener esta posición será clave para asegurar un cruce más favorable en la siguiente instancia.

Ghana, por su parte, viene de derrotar 2 a 1 a Panamá, por lo que está segundo en la zona. En este partido, el combinado africano buscará sumar de a tres para arrebatarle el liderazgo al favorito y acomodarse de cara a la próxima ronda.

Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Ghana por el Mundial 2026

Si Inglaterra gana: una victoria ubicará al equipo comandado por Thomas Tuchel como único puntero con 6 puntos y así se asegurará la clasificación a la siguiente ronda.

una victoria ubicará al equipo comandado por Thomas Tuchel como único puntero con 6 puntos y así se asegurará la clasificación a la siguiente ronda. Si Inglaterra empata: la igualdad dejará a los Three Lions con 4 puntos, misma cantidad que Ghana. Por la mejor diferencia de gol (+2 contra +1), los europeos se mantendrán en la primera posición.

la igualdad dejará a los Three Lions con 4 puntos, misma cantidad que Ghana. Por la mejor diferencia de gol (+2 contra +1), los europeos se mantendrán en la primera posición. Si Inglaterra pierde: una derrota dejará al equipo de Tuchel con 3 puntos y a Ghana con 6. Además, no le permitirá quedar en el primer puesto, ya que por desempate olímpico no podrá superar a los africanos.

La tabla de posiciones del Grupo L del Mundial 2026