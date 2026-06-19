Por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Ambos equipos van por la victoria en esta segunda jornada.
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La Verdeamarela y los Grenadiers chocan por una nueva jornada del certamen internacional de Norteamérica.
¡Nueva jornada mundialista!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Haití por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026!
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