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Mundial 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: transmisión minuto a minuto

La Verdeamarela y los Grenadiers chocan por una nueva jornada del certamen internacional de Norteamérica.

Brasil y Haití se enfrentan por una nueva jornada del Mundial 2026
© Getty ImagesBrasil y Haití se enfrentan por una nueva jornada del Mundial 2026

Por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Ambos equipos van por la victoria en esta segunda jornada.

¡Nueva jornada mundialista!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Haití por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026!

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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