La Verdeamarela y los Grenadiers chocan por una nueva jornada del certamen internacional de Norteamérica.

Por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio desde las 18:30 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Ambos equipos van por la victoria en esta segunda jornada.