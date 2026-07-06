El capitán portugués dejó una reflexión que no pasó desapercibida al recordar que, antes de su generación, su nación "no tenía ganado ningún título".

Con la derrota de Portugal ante España en los octavos de final, la historia de Cristiano Ronaldo en los Mundiales llegó oficialmente a su fin. Sin embargo, más allá de las lágrimas que dejó sobre el césped y del golpe por la eliminación, el Bicho mantuvo intacta la convicción con la que defiende su legado. Y lo dejó en evidencia apenas se detuvo en la zona mixta, donde sorprendió al poner el título de la Eurocopa 2016 al mismo nivel que una Copa del Mundo.

Con la eliminación ya consumada, Cristiano aseguró que no se marcha con cuentas pendientes. “¿Cómo me levanté hoy? Igual. Con la conciencia tranquila. He dado mi mejor esfuerzo“, comenzó, para luego justificar que no carga con culpa por no haber conseguido el título. “He ganado tres títulos por Portugal; antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título“, sentenció, fiel a su estilo.

Acto seguido, redobló la apuesta al dejar la frase que más repercusión generó. “El mayor título que gané con la selección fue el de 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente“, soltó, recordando también las dos UEA Nations League obtenidas en 2019 y 2025.

Bajo esa misma línea, reconoció estar “triste por salir del Mundial”, pero insistió en que abandona la cita con la sensación de haber cumplido. “Salgo con la conciencia tranquila, de haber dado mi mejor esfuerzo. Mañana será un nuevo día y la vida sigue“, expresó.

"ANTES DE CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL NO HABÍA GANADO NINGÚN TÍTULO. CON CRISTIANO RONALDO GANÓ 3. EL TÍTULO DE 2016 VALE COMO UN MUNDIAL PARA MI"



Cristiano Ronaldo realizó un balance sobre su trayectoria en la selección europea.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Gr3NKqnapU — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Ronaldo también volvió a confirmar que el encuentro frente a España fue el último de su carrera en un Mundial, aunque evitó referirse a un posible retiro de la selección portuguesa. “Fue mi último Mundial, sí. Pero lo demás tendré tiempo para pensarlo, estar con mi familia, no decidir las cosas con la cabeza caliente y seguir“, explicó, dejando abierta la incógnita sobre su futuro internacional.

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En cuanto al análisis del partido, consideró que el desenlace pudo haber sido diferente. “Fue un partido muy equilibrado. Podía dar para cualquiera. España tuvo esa puntita de suerte para marcar en los momentos finales, pero es el fútbol”, resumió.

Pidendo disculpas, con los ojos vidriosos: así Cristiano le dijo adiós para siempre a la Copa del Mundo (Getty Images)

Así, Cristiano bajó el telón de una carrera mundialista que comenzó en 2006 y se extendió durante seis ediciones consecutivas, un registro que comparte con Lionel Messi. El sueño de levantar la Copa quedó pendiente, pero para él, la conquista continental de 2016 ocupa exactamente el mismo lugar en su historia.