El entrenador argentino tomó nota del irregular andar de una de sus figuras en el Millonario. Qué rol tendría en el equipo.

Hasta hace unos meses, Kendry Páez era el jugador sensación de Ecuador, que a su vez es una de las selecciones que más expectativas genera en el Mundial 2026. Sin embargo, la falta de minutos en los últimos meses en River obligaron a Sebastián Beccacece a tomar cartas en el asunto.

Pese a haberlo respaldado aún con el poco rodaje que tuvo con Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, el número 10 de la Tri está lejos de tener asegurado el puesto. Tal es así que, a falta de pocos días para el debut ante Costa de Marfil, el ex Racing de Estrasburgo se perfila para ser suplente.

Otra clase de jugadores ofensivos como John Yeboah, Gonzalo Plata y Alan Minda le ganan la pulseada al futbolista del Millonario de cara al cruce con el combinado africano. De esta manera, luego de su flojo semestre en el fútbol argentino, Kendry iría al banco.

Cabe recordar que, en las últimas horas, se empezó a barajar la posibilidad de que Chelsea interrumpa la cesión del jugador en River. Su desempeño en esta Copa del Mundo será determinante para su futuro futbolístico.

La probable formación de Ecuador

De no haber grandes sorpresas, Beccacece podría apostar por una alineación inicial con Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo; John Yeboah, Gonzalo Plata, Alan Minda; y Enner Valencia.

El encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil, correspondiente al grupo E del Mundial 2026, se llevará a cabo este domingo 14 de junio a partir de las 20:00 horas de Argentina. Dicho compromiso se podrá ver por DSPORTS, Telefé y Disney+ Premium.

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Los números de Kendry Páez en River

Desde que fue presentado como refuerzo el pasado 30 de enero, Kendry estuvo disponible en 24 partidos. Sin embargo, solamente sumó minutos en 14 de ellos, aportando un gol y una asistencia, mientras que en los otros 10 quedó como suplente o directamente afuera de la convocatoria. Un recorrido irregular para un futbolista que llegó como una apuesta fuerte tanto del club argentino como de Chelsea.

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