Una selección africana rechazó a dos jugadores de la Premier League para el Mundial 2026: “Ahora que clasificamos, quieren venir”

FIFA decidió que el Mundial 2026 sea de 48 selecciones y eso facilitó la clasificación de combinados nacionales que, en otro contexto, hubieran tenido muy complicado estar presentes en una Copa del Mundo. Esto quedó marcado principalmente en África, donde seleccionados como Cabo Verde, Sudáfrica o Costa de Marfil aseguraron su lugar.

Una selección que clasificó a cuatro de los últimos cinco mundiales por parte de la CAF fue Ghana, que aseguró su sexta copa del mundo para esta próxima edición. Ahora bien, luego de lograrla, Otto Addo, entrenador del seleccionado, fue categórico ante la posibilidad de incorporar futbolistas que están en la élite del fútbol europeo, pero que no participaron en la clasificación al torneo.

En conferencia de prensa, Addo fue consultado por la posibilidad de convocar a Eddie Nketiah y Callum Husdon-Odoi, dos futbolistas ingleses con ascendencia ghanesa que bien podrían sumarse para el Mundial 2026 y que hoy militan en el en el Crystal Palace y Nottingham Forest de la Premier League, respectivamente.

Otto Addo, seleccionador de Ghana, tajante ante la posibilidad de incorporar a Nketiah Y Hudson-Odoi. (Getty)

Sin embargo, Addo, que jugó el Mundial 2006 para Ghana y ya clasificó a la Selección al Mundial 2022, fue contundente ante esa posibilidad: “Desde que asumí a la selección nacional en 2021, contactamos a algunos jugadores, pero se negaron a venir. Ahora que estamos en el Mundial, quieren venir“, expuso Addo. “Así no funciona. Nosotros como ghaneses debemos mantener nuestro orgullo. Tenemos una gran unidad y no quiero destruirla trayendo jugadores sin compromiso“, completó tajantemente.

Todos los clasificados al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA

Publicidad