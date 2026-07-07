Una victoria de la Selección Argentina para soñar con el Mundial: si no la mataron hoy, ¿cuándo la van a matar?

Tras este 3-2 contra Egipto después de estar en coma, hay que darle la razón a De Paul: es la mejor selección de la historia.

Una victoria para darle la razón a Rodrigo De Paul cuando dijo que es la mejor Selección Argentina de la historia. Otra página gloriosa de este equipo. Una victoria dramática, superando la de Cabo Verde, difícil de encontrar.

La gente sigue festejando aunque pasen las horas. Argentina estaba en coma en el Mundial. En 79 minutos perdíamos 2-0 y estábamos para el tercero de Egipto en una contra.

Pero los huevos del Cuti Romero nos rescataron otra vez, como en Miami frente a Cabo Verde. Lionel Messi metiendo un centro para el primero, después un golazo y por último el tercero, todo del doble 9 con Julián Álvarez y Lautaro Martínez para que Enzo Fernández aparezca en la Copa del Mundo.

Sí, aparecieron Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Están Cuti Romero, Licha Martínez y también Messi, que no merecía irse del Mundial errando un penal.

Entonces, si no mataron hoy a la Argentina en coma, 79 minutos perdiendo 2-0, ¿cuándo la van a matar? Ahora que venga Colombia, que venga Suiza, que venga Inglaterra, que venga Noruega, que venga cualquiera.

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Otra página más en la historia de La Scaloneta. Un equipo que no para de darles alegrías a la gente. No recuerdo otro mata-mata en un Mundial, estando 0-2 y en 13 minutos darlo vuelta para ganar 3-2.

Gracias, Scaloneta. Gracias por los goles, gracias por los huevos, gracias por Messi. Y ahora, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar que Argentina puede jugar otra final?