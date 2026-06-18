Únicamente Argentina y Colombia: por qué solo dos selecciones de Sudamérica ganaron en el Mundial 2026

En general, el panorama de los equipos de CONMEBOL no es el mejor luego de la primera fecha de la Copa del Mundo. El análisis sobre lo que pasó.

Terminó la Fecha 1 del Mundial 2026 y solamente dos selecciones de Conmebol lograron una victoria. Argentina lo hizo con un triplete de Lionel Messi y con puntos altos como Facundo Medina y Lisandro Martínez. En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul rindió de muy buena manera. Y, claro, el propio astro, que tuvo brillo propio.

Paralelamente, Colombia también se hizo con la victoria, venciendo a Uzbekistán por 3-1. Fue un seleccionado mucho más cercano a lo que vimos en la final de la Copa América 2024, ganando merecidamente y sin atenuantes. Un justo triunfo del equipo de Néstor Lorenzo, dejando una imagen positiva para un equipo que llegaba con ciertas dificultades.

¿Pero qué pasó con el resto? Brasil no pudo hacer una primera parte convincente frente a Marruecos. De hecho, el seleccionado africano fue muy superior durante esos primeros 45 minutos y luego tuvo un pequeño bache que permitió que Vinícius Jr., con una jugada individual propia de él, logre equilibrar el marcador. Pero no fue una buena presentación.

De hecho, cuando Marruecos bajó el rendimiento durante la segunda mitad, Brasil tampoco logró generar ocasiones de peligro. No diagramó ninguna acción colectiva que termine en peligro frente al arco rival. Y eso habla muy mal del equipo de Carlo Ancelotti, que seguramente, en el próximo partido, tenga varios cambios.

Por su parte, Paraguay enfrentó a Estados Unidos e hizo la peor actuación de los sudamericanos. Fue doloroso verlo así, porque los anfitriones lo pasaron por arriba con ese 4-1. El equipo de Gustavo Alfaro jamás pudo hacer frente y tuvo pocos puntos altos. Solo alguna que otra rebeldía que no terminó alcanzando en lo más mínimo.

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Ecuador, en tanto, vivió un partido de palo y palo contra Costa de Marfil. Ambos tuvieron chances, ambos erraron, ambos pasaron por arriba la mitad de la cancha, atacándose constantemente unos a otros. Y así ganaron 1-0 los africanos. Tal vez, de todas las derrotas de los sudamericanos, esta es la que implica mayor mala suerte porque los de Sebastián Beccacece tuvieron dos tiros en el palo.

En cuanto a Uruguay, enfrentó a Arabia Saudita y la realidad es que sus últimos 45 minutos fueron de lo más positivo. Hubo críticas hacia Marcelo Bielsa, hacia el armado del equipo, por cómo limitó a Federico Valverde. Pero la segunda mitad de la Celeste fue buena, generando chances clarísimas. En varias ocasiones, estuvo muy cerca de ganar.

En definitiva, el panorama para los sudamericanos no es el mejor, porque apenas dos de seis ganaron. Uruguay hizo una tarea más o menos decente y mereció imponerse. Ecuador tal vez fue el más convincente de los que no triunfaron, pero aun así perdió. Brasil estuvo muy flojo y Paraguay sufrió un baile y una goleada ante Estados Unidos.