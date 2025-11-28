A solo una semana de que Washington se vista de gala para celebrar el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el John F. Kennedy Center, la Federación de Fútbol de Irán desató la primera gran controversia: anunció que planea boicotear el evento. ¿El inesperado motivo? La negativa del país anfitrión, Estados Unidos, a otorgar los visados a ciertos miembros de la delegación iraní.

La decisión del país asiático de no enviar representantes al sorteo, programado para el viernes 5 de diciembre, no hace más que sumarle un nuevo capítulo a la histórica tensión diplomática que mantiene desde hace décadas con la región norteamericana.

Según explicó el vocero iraní, Amir Mehdi Alavi, la molesta del combinado nacional se debe a que el conflicto trasciende lo deportivo. “Hemos informado a la FIFA de que la decisión de Estados Unidos no tiene nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial“, declaró a medios locales.

El conflicto se originó porque, si bien el gobierno norteamericano concedió visados a cuatro representantes iraníes, entre los cuales se encuentran el entrenador Amir Ghalenoei y el propio Alavi, rechazó las solicitudes de al menos tres personas más. Ante esta situación, la Federación de Fútbol de Irán decidió no presentarse al evento que definirá la conformación de los grupos para la Copa del Mundo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Irán no viajará a Washington para el sorteo del Mundial (Getty Images).

Irán, que selló su clasificación en marzo para la que será su séptima participación mundialista, ya solicitó la intervención directa de la FIFA. Reclama que la Casa Madre del fútbol mundial exija separar los conflictos diplomáticos de los eventos deportivos. No obstante, desde la oficina de Gianni Infantino y sus allegados aún no se emitió ninguna respuesta al respecto.

Por el momento, el boicot planeado reaviva el cruce político entre ambos países, enfrentados diplomáticamente desde 1979 pero con recientes cruces dentro de una cancha. Justamente, en el Mundial de Qatar, los norteamericanos eliminaron a los iraníes al vencerlos 1-0 en la fase de grupos.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

