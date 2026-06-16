Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España que superó en seguidores a Tim Payne

A diferencia del discreto lateral neozelandés, el experimentado arquero de 40 años se popularizó mundialmente por su gran producción dentro del campo.

La noche de lunes permitió ver de una vez por todas en acción a Tim Payne, futbolista de la Selección de Nueva Zelanda que las redes sociales volvieron mega popular sin siquiera saber cómo jugaba, gracias a la campaña de un influencer argentino, Valen Scarsini, que le permitió pasar de los 4 mil a casi 6 millones de seguidores.

Con todas las miradas sobre su figura, poco pudo hacer el lateral derecho para justificarse como una “figura” del Mundial. En el partido ante Irán que finalizó con empate 2-2 se lo vio frágil en la marca uno contra uno, pobre a la hora de controlar la pelota y tímido para pasar al ataque. Como contrapunto, otros futbolistas como Chris Wood y Elijah Just, autor de un doblete, fueron quienes se merecieron un reconocimiento real por lo hecho dentro de la cancha.

Y a la hora de poner en valor el juego, que en definitiva es lo que cuenta, el lunes también dio lugar a la estelarización de otro futbolista desconocido por su actuación. Vozinha, arquero de la Selección de Cabo Verde que frustró una y otra vez los intentos de España por desnivelar el marcador, terminó la jornada con más seguidores que el propio Payne: un total de 7.1 millones para él.

Josimar Dias es su verdadero nombre y fue reconocido por FIFA como el mejor jugador del partido entre Cabo Verde y España, que producto de la igualdad posterior entre Uruguay y Arabia Saudita dejó a todos los seleccionados igualados con un punto en el Grupo H.

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“Es el sueño de toda una vida estar aquí y ayudar a mi equipo. Trabajamos mucho para este momento. Representar a Cabo Verde en el mayor escenario del fútbol mundial es un honor indescriptible. No tengo palabras. Solo siento orgullo, gratitud y responsabilidad”, expresaría luego el arquero de 40 años.

¿Quién es Vozinha?

Josimar Dias, ahora mundialmente conocido como Vozinha, es una arquero de 40 años nacido en Mindelo, Cabo Verde, que este lunes hizo su estreno absoluto en un Mundial. A nivel de clubes, actualmente defiende el arco de Chaves, equipo de la Segunda División de Portugal con el que su contrato expirará el próximo 30 de junio.

Según la última actualización del portal especializado de Transfermarkt, tiene un valor de mercado actual de 50 mil euros. Incluso cuando es lógico que esté atravesando los últimos años de su carrera, puede que también esa cifra se dispare tras la Copa del Mundo.

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“ESPERÉ Y SOÑÉ TODA MI VIDA POR ESTE MOMENTO”.



Vozinha, entre lágrimas y con la voz entrecortada, ufff. 🇨🇻❤️ pic.twitter.com/IZtIWp0gbl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 15, 2026

Con la Selección de Cabo Verde debutó allá por 2012 y con el de ayer alcanzó los 89 partidos disputados. Los cuartos de final de la Copa Africana 2013 eran hasta la clasificación histórica al Mundial su mayor logro con el seleccionado.

En su país, jugó para Batuque FC y Mindelense. También tuvo un paso por el Progresso de Angola; mientras que en Europa atajó para Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre, Trencin de Eslovaquia y Chaves de Portugal.

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