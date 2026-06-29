El juez impartirá justicia por tercera vez en lo que va de la Copa del Mundo, duelo que marcará su debut en una instancia eliminatoria de este certamen.

Con el inicio de las fases de eliminación directa en la que ingresó el Mundial 2026 tras la fase de grupos, la presencia argentina no solo seguirá dentro de la cancha con la Selección de Lionel Scaloni, sino también desde el arbitraje. Y es que Yael Falcón Pérez fue designado por la FIFA para dirigir uno de los cruces de los dieciseisavos de final.

El juez de 38 años será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Suiza y Argelia, que se disputará este viernes a la medianoche en Vancouver, Canadá. Se tratará de su primer encuentro de eliminación directa en una Copa del Mundo, demostrando su crecimiento internacional tras haber tenido acción durante la fase de grupos.

Falcón Pérez estará acompañado por los argentinos Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, mientras que los peruanos Kevin Ortega y Michael Orue cumplirán las funciones de cuarto árbitro y asistente de reserva.

Yael Falcón Pérez dice presente por tercera vez en el Mundial 2026. Foto: Prensa FIFA.

Para Falcón Pérez será su tercera presentación en este Mundial. Anteriormente fue el árbitro principal en la goleada 5-1 de Suecia sobre Túnez, por la primera fecha, y también dirigió el triunfo 3-0 de México frente a República Checa en la última jornada de la fase de grupos.

En el plano futbolístico, el encuentro tendrá como protagonista a una Argelia que logró clasificar como uno de los ocho mejores terceros, luego de acumular cuatro puntos en el Grupo J que compartió con la Selección Argentina. Por su parte, Suiza llega como uno de los equipos más sólidos de la primera fase tras cosechar siete unidades en la zona B.

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