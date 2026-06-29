Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MUNDIAL 2026

FIFA seleccionó los 12 mejores goles de lo que va del Mundial 2026 y la gente elegirá al top 1: cómo votar

Entre los mejores gritos de la fase de grupos aparece el primer tanto de Lionel Messi en su triplete ante Argelia.

El primer gol de Messi a Argelia.
© GettyEl primer gol de Messi a Argelia.

Finalizó la fase de grupos del Mundial 2026 y un tercio de las selecciones participantes ya tuvo que armar las valijas. De cara a la etapa de eliminación directa, es momento de balances y FIFA busca al mejor gol de la primera rueda de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo presidido por Gianni Infantino seleccionó y publicó en su página web los 12 mejores tantos de la fase de grupos y espera ahora por la decisión del público alrededor del planeta. En este enlace los usuarios pueden elegir cuál de los goles fue el mejor.

Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Lionel Messi son algunas de las estrellas que aspiran a obtener este reconocimiento por parte de los hinchas. Hay solo 48 horas para votar por uno de los candidatos.

Los 12 mejores goles de la fase de grupos

  • Giovanni Reyna a Paraguay
  • Ismael Saibari a Brasil
Ver también

”Si Messi se lo propone lo tenemos también en el Mundial 2030”

  • Vinícius Júnior a Marruecos
  • Felix Nmecha a Curazao
  • Elijah Just a Irán
  • Kylian Mbappé a Senegal
  • Lionel Messi a Argelia
  • Kevin Pina a Uruguay
  • Kerim Alajbegovic a Qatar
  • Wilson Isidor a Marruecos
  • Daizen Maeda a Suecia
  • Eldor Shomurodov a RD Congo

Datos clave

  • 12 goles: FIFA eligió los mejores tantos de la fase de grupos.
  • Lionel Messi: su gol ante Argelia figura entre los principales candidatos al premio.
  • 48 horas: es el plazo que tienen los usuarios para votar vía web.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones