FIFA seleccionó los 12 mejores goles de lo que va del Mundial 2026 y la gente elegirá al top 1: cómo votar

Finalizó la fase de grupos del Mundial 2026 y un tercio de las selecciones participantes ya tuvo que armar las valijas. De cara a la etapa de eliminación directa, es momento de balances y FIFA busca al mejor gol de la primera rueda de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.
El organismo presidido por Gianni Infantino seleccionó y publicó en su página web los 12 mejores tantos de la fase de grupos y espera ahora por la decisión del público alrededor del planeta. En este enlace los usuarios pueden elegir cuál de los goles fue el mejor.
Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Lionel Messi son algunas de las estrellas que aspiran a obtener este reconocimiento por parte de los hinchas. Hay solo 48 horas para votar por uno de los candidatos.
Los 12 mejores goles de la fase de grupos
- Giovanni Reyna a Paraguay
GOLAZO DE REYNA PARA REDONDEAR UN DEBUT SOÑADO DE ESTADOS UNIDOS— DSPORTS (@DSports) June 13, 2026
El volante la agarró de tres dedos y sentenció el 4-1 para los anfitriones frente a Paraguay. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5lQgF0l2t3
- Ismael Saibari a Brasil
¡GOL DE MARRUECOS! ⚽️ Saibari abre el marcador con una pincelada ante Brasil— telefe (@telefe) June 13, 2026
📺 Brasil 0- 1 Marruecos | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/eWzkmcguSj
- Vinícius Júnior a Marruecos
¡¡¡GOLAZO DE VINICIUS PARA EL 1-1 DE BRASIL ANTE MARRUECOS!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/mCGANvxpjY
- Felix Nmecha a Curazao
5 MINUTOS Y ALEMANIA MARCÓ EL PRIMER GOL— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
Felix Nmecha abrió el marcador para los Teutones en su debut ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AGfx45c7VO
- Elijah Just a Irán
NUEVA ZELANDA PEGÓ PRIMERO— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
Gran control de Chris Wood para asistir a Elijah Just, que puso el 1-0 contra Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3W3x0KRYSz
- Kylian Mbappé a Senegal
¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY
- Lionel Messi a Argelia
¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c6sQezkwOn
- Kevin Pina a Uruguay
¡¡NO NO NO, HAY QUE CERRAR ABSOLUTAMENTE TODO!! ¡KEVIN PINA Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE CABO VERDE VS. URUGUAY!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 21, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/SNJeTMExSk
- Kerim Alajbegovic a Qatar
¡UFFF QUÉ GOLAZO DE BOSNIA! Alajbegovic dejó rivales en el camino y sacó un derechazo sensacional, para soñar con el tercer puesto.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/iOp6PShCpw
- Wilson Isidor a Marruecos
¿TENEMOS EL GOL DE LA COPA? ¡¡SENSACIONAL REMATE DE WILSON ISIDOR PARA EL 2-1 DE HAITÍ VS. MARRUECOS!! HISTORIA.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cBM5W7lFGn
- Daizen Maeda a Suecia
¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Fútbol de asociación TOP, pase filtrado y gol de Maeda para el 1-0 de Japón vs. Suecia.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sQIzWQSgN8
- Eldor Shomurodov a RD Congo
¡¡NO DEJES DE APLAUDIR, CANNAVARO!! El capitán de Uzbekistán, Shomurodov, la tocó por arriba del arquero de RD Congo y marcó un GOLAZO para el tempranero 1-0.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Uuh2tRFiSp
Datos clave
- 12 goles: FIFA eligió los mejores tantos de la fase de grupos.
- Lionel Messi: su gol ante Argelia figura entre los principales candidatos al premio.
- 48 horas: es el plazo que tienen los usuarios para votar vía web.