FIFA seleccionó los 12 mejores goles de lo que va del Mundial 2026 y la gente elegirá al top 1: cómo votar

Entre los mejores gritos de la fase de grupos aparece el primer tanto de Lionel Messi en su triplete ante Argelia.

Finalizó la fase de grupos del Mundial 2026 y un tercio de las selecciones participantes ya tuvo que armar las valijas. De cara a la etapa de eliminación directa, es momento de balances y FIFA busca al mejor gol de la primera rueda de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo presidido por Gianni Infantino seleccionó y publicó en su página web los 12 mejores tantos de la fase de grupos y espera ahora por la decisión del público alrededor del planeta. En este enlace los usuarios pueden elegir cuál de los goles fue el mejor.

Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Lionel Messi son algunas de las estrellas que aspiran a obtener este reconocimiento por parte de los hinchas. Hay solo 48 horas para votar por uno de los candidatos.

Los 12 mejores goles de la fase de grupos

Giovanni Reyna a Paraguay

GOLAZO DE REYNA PARA REDONDEAR UN DEBUT SOÑADO DE ESTADOS UNIDOS



El volante la agarró de tres dedos y sentenció el 4-1 para los anfitriones frente a Paraguay. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5lQgF0l2t3 — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Ismael Saibari a Brasil

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¡GOL DE MARRUECOS! ⚽️ Saibari abre el marcador con una pincelada ante Brasil



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Vinícius Júnior a Marruecos

¡¡¡GOLAZO DE VINICIUS PARA EL 1-1 DE BRASIL ANTE MARRUECOS!!!



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Felix Nmecha a Curazao

5 MINUTOS Y ALEMANIA MARCÓ EL PRIMER GOL



Felix Nmecha abrió el marcador para los Teutones en su debut ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AGfx45c7VO — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Elijah Just a Irán

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NUEVA ZELANDA PEGÓ PRIMERO



Gran control de Chris Wood para asistir a Elijah Just, que puso el 1-0 contra Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3W3x0KRYSz — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Kylian Mbappé a Senegal

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

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Lionel Messi a Argelia

¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



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Kevin Pina a Uruguay

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¡¡NO NO NO, HAY QUE CERRAR ABSOLUTAMENTE TODO!! ¡KEVIN PINA Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE CABO VERDE VS. URUGUAY!



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Kerim Alajbegovic a Qatar

¡UFFF QUÉ GOLAZO DE BOSNIA! Alajbegovic dejó rivales en el camino y sacó un derechazo sensacional, para soñar con el tercer puesto.



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Wilson Isidor a Marruecos

¿TENEMOS EL GOL DE LA COPA? ¡¡SENSACIONAL REMATE DE WILSON ISIDOR PARA EL 2-1 DE HAITÍ VS. MARRUECOS!! HISTORIA.



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Daizen Maeda a Suecia

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¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Fútbol de asociación TOP, pase filtrado y gol de Maeda para el 1-0 de Japón vs. Suecia.



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Eldor Shomurodov a RD Congo

¡¡NO DEJES DE APLAUDIR, CANNAVARO!! El capitán de Uzbekistán, Shomurodov, la tocó por arriba del arquero de RD Congo y marcó un GOLAZO para el tempranero 1-0.



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