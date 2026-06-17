Zlatan Ibrahimović, rendido ante el hat-trick de Messi: “Es un mensaje para todos, el rey sigue aquí”

El sueco no pudo evitar sumarse a los elogios sobre lo hecho por Messi en la noche de Kansas.

Lionel Messi volvió a asombrar al mundo fútbol, con su triplete ante Argelia en la fecha inicial de la Copa del Mundo. Fanáticos, hinchas, y hasta aquellos que han jugado el deporte en su más alto nivel, quedaron asombrados por lo hecho por el astro argentino. Y Zlatan Ibrahimović no fue la excepción, tal y como demostró con sus palabras.

Ibrahimović, en su rol de comentarista de la Copa del Mundo para Fox, no pudo evitar elogiar a Lionel Messi y destacar que lo hecho por el capitán de la Selección Argentina en la noche de Kansas, con tres goles y como líder del equipo, no es más que una demostración de intenciones por parte del 10.

Messi lideró a la Selección Argentina a una notable victoria con un hat-trick contra Argelia. (Getty)

“Déjenme decirles algo: esto es lo que pasa cuando el mejor de todos los tiempos juega al fútbol. Messi no sólo tuvo un buen partido inaugural, llegó a la Copa del Mundo como si todavía fuera su dueño”, afirmó el sueco luego de ver la exhibición de Messi contra Argelia.

“La gente habla sobre su edad, sobre el fin de una era, sobre la presión de tener 38 para 39, pero a él no le afecta nada de eso. Lo que él hace es crear presión para cada defensor del torneo, en su lugar”. destacó Ibrahimović. “Argelia intentó quedarse atrás, frustrar a Argentina, competir… Pero cuando Messi toma la pelota cerca del área, el partido básicamente se termina. Un hat-trick en el partido inaugural no es algo normal, es una declaración, un aviso a todos los otros equipos en el torneo“.

Ibrahimovic y Messi compartieron en Barcelona. (Getty)

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“Y ese es el por qué Argentina ganó tan confortablemente, porque cuando tienes un jugador como él, no necesitas diez chances, con un momento de magia es suficiente. Y les dio tres”, señaló Ibra. “Ahora la gente empieza a hablar nuevamente sobre si es el mejor en el mundo. Él no habla, él lo demuestra. Hoy se lo mostró a todos. No fueron tres puntos para Argentina, fue un mensaje para la Copa del Mundo: el rey sigue aquí“, sentenció.

Messi rompió 10 récords en un partido

Con su actuación ante Argelia, Lionel Messi volvió a quebrar todo tipo de marcas a nivel internacional y con la camiseta de la Selección Argentina. Estos son los récords que rompió:

Máximo goleador en la historia de los Mundiales: Messi alcanzó a Miroslav Klose con 16 tantos y se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Messi alcanzó a Miroslav Klose con 16 tantos y se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Primer jugador en disputar 6 Mundiales: Con su partido ante Argelia, Lionel Messi suma minutos en cancha en seis Copas del Mundo. Algo que Cristiano Ronaldo emulará este miércoles, y que Memo Ochoa también podría igualar en caso de sumar minutos con México.

Con su partido ante Argelia, Lionel Messi suma minutos en cancha en seis Copas del Mundo. Algo que Cristiano Ronaldo emulará este miércoles, y que Memo Ochoa también podría igualar en caso de sumar minutos con México. 200 partidos con la Selección Argentina : Messi es el primero en romper la barrera de 200 partidos con la albiceleste. Sólo lo superan dos otros jugadores: Cristiano Ronaldo (Portugal – 231) y Bader Al-Mutawa (Kuwait – 202).

: Messi es el primero en romper la barrera de 200 partidos con la albiceleste. Sólo lo superan dos otros jugadores: Cristiano Ronaldo (Portugal – 231) y Bader Al-Mutawa (Kuwait – 202). Tercer jugador más longevo en convertir en un Mundial: Sólo lo superan Pepe (Portugal), que anotó con 39 años, y Roger Milla (Camerún), con 42.

Sólo lo superan Pepe (Portugal), que anotó con 39 años, y Roger Milla (Camerún), con 42. Jugador más veterano en convertir un doblete: El récord lo tenía Roger Milla, desde Estados Unidos 1994.

El récord lo tenía Roger Milla, desde Estados Unidos 1994. Jugador más veterano en convertir un hat-trick: Hasta ahora, ese récord era de Cristiano Ronaldo, en Rusia 2018 y con 33 años, contra España.

Hasta ahora, ese récord era de Cristiano Ronaldo, en Rusia 2018 y con 33 años, contra España. Jugador con más goles desde fuera del área en Mundiales: Messi acumula 6 tantos desde fuera del área en Mundiales, récord que ostentaba Rivelino con 5.

Messi acumula 6 tantos desde fuera del área en Mundiales, récord que ostentaba Rivelino con 5. Jugador que le ha convertido a más selecciones en Mundiales: Con goles ante 11 selecciones diferentes, Messi superó a los 10 de Jürgen Klinsmann, Ronaldo y Klose.

Con goles ante 11 selecciones diferentes, Messi superó a los 10 de Jürgen Klinsmann, Ronaldo y Klose. Mayor distancia entre su primer y último gol en Mundiales: Con 20 años exactos de diferencia entre su primer gol contra Serbia y Montenegro en 2006 y su último gol de ayer ante Argelia.

Con 20 años exactos de diferencia entre su primer gol contra Serbia y Montenegro en 2006 y su último gol de ayer ante Argelia. Jugador con más goles ante selecciones africanas: Con 6 goles (3 a Nigeria entre 2014 y 2018, 3 a Argelia), Messi es el jugador que más goles le marcó a selecciones africanas en Copas del Mundo. Superó a Oleg Salenko, de Rusia, con 5 tantos.

Con 6 goles (3 a Nigeria entre 2014 y 2018, 3 a Argelia), Messi es el jugador que más goles le marcó a selecciones africanas en Copas del Mundo. Superó a Oleg Salenko, de Rusia, con 5 tantos. Más Mundiales sumando goles: Messi igualó a Cristiano Ronaldo, con goles en 5 Copas del Mundo distintas.

Messi igualó a Cristiano Ronaldo, con goles en 5 Copas del Mundo distintas. Hat-trick como campeón del mundo: Junto a Mbappé, son los únicos dos jugadores en la historia de ser campeones del mundo y luego marcar un triplete.

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