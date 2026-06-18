River hoy: se sumó Arambarri, se concretó la venta de Herrera y Coudet llamó a Valentín Gómez

Con el regreso del plantel a los entrenamientos, River ya se prepara para emprender viaje rumbo a España para realizar la parte más exigente de la pretemporada. Allí, Coudet contará con 19 futbolistas a disposición, ya que se sumó Mauro Arambarri.

Arambarri se sumó a los entrenamientos

Luego de realizar la revisión médica y firmar su contrato, Mauro Arambarri se sumó a los entrenamientos de River para practicar por primera vez junto a sus compañeros previo al viaje a Alicante, en donde se realizará la parte más exigente de la pretemporada.

De esta manera, con el uruguayo a disposición, el entrenador Eduardo Coudet tan solo cuenta con 17 futbolistas a disposición. Esto se debe a que entre la limpieza que hizo el DT más los que están citados al Mundial, son pocos los que viajarán a España el próximo sábado.

River concretó la venta de Andrés Herrera

A lo largo de las últimas horas, desde la dirigencia de River hicieron público un comunicado en el que anunciaron la baja de 11 futbolistas para la pretemporada, como así también dejaron en claro que se encontraban negociando por las salidas de Santiago Lencina, Ian Subiabre y Andrés Herrera.

Si bien el lateral derecho tenía que volver a la institución, no sucederá porque desde Columbus Crew ejecutaron la opción de compra fijada en 1.200.000 dólares, por lo que ahora continuará con su carrera en Estados Unidos, tal como venía haciéndolo.

River sondeó Valentín Gómez

Ante las bajas de Germán Pezzella y Paulo Díaz, quienes no serán tenidos en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet, River salió al mercado de pases en búsqueda de un defensor central que pueda jugar por la banda izquierda y sea opción de Lautaro Rivero, quien también podría marcharse.

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En este sentido, según pudo saber Bolavip, Coudet llamó a Valentín Gómez para manifestarle su interés de ficharlo. El jugador de Betis, agradeció el interés pero le respondió que quiere quedarse en España, ya que es tenido en cuenta por Pellegrini y jugará la próxima Champions League.

River jugará un amistoso con Flamengo en Portugal

En medio de la pretemporada en España, se confirmó que River viajará a Portugal para jugar un amistoso frente a Flamengo en el estadio Algarve de la ciudad portuguesa de Faro, ubicada a 277 kilómetros de Lisboa. Además, negocian para jugar contra otro rival en tierras españolas.