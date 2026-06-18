Ismael Koné se someterá a cirugía tras la escalofriante fractura que sufrió en Canadá vs. Qatar: “Gran pérdida”

Jesse Marsch dio detalles de la decisión médica que se tomó con el mediocampista y contó que su infractor se acercó al vestuario a ofrecer sus disculpas.

El cuerpo médico de la Selección de Canadá confirmó lo que ya era evidente al observar la escalofriante escena de la jugada que obligó a Ismael Koné a dejar el partido ante Qatar. El mediocampista sufrió una fractura de tibia y peroné, por la que se decidió someterlo a intervención quirúrgica.

Jesse Marsch, entrenador del equipo, fue el encargado de dar aviso durante su conferencia de prensa de que el futbolista de 24 años ya se encontraba en el hospital, donde estaba siendo acompañado por su madre, además de miembros del staff del seleccionado.

La decisión del cuerpo médico, con aceptación del futbolista, fue que sea operado de inmediato para comenzar con la larga rehabilitación que tendrá por delante. Por otro lado, el DT dio cuenta de que Madibo, autor de la infracción, se había acercado al vestuario para disculparse.

“Ismael es un chico estupendo. No es perfecto y por eso lo queremos. Puede hacer cosas increíbles y al momento siguiente perder la concentración. Representa gran parte de lo que es el equipo y es una gran pérdida para nosotros“, reflexionó Marsch.

Koné agradeció el apoyo de los hinchas cuando era retirado de la cancha.

Respecto a la recuperación que le tocará afrontar a Koné una vez que sea operado, el entrenador expresó: “Estará bien, le conseguiremos los mejores médicos. Tiene un gran futuro y será inspiración fundamental para todo lo que haremos en adelante”.

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Jonathan David también se refirió a la lesión

Jonathan David, autor de un hattrick y gran figura del partido, también se refirió a la lesión de su compañero y se mostró molesto por la vehemencia con la que algunos jugadores cataríes disputaron el segundo tiempo. “Si hay una jugada en la que no puedes ganar el balón, no tiene sentido ir con fuerza excesiva. Solo sirve para lastimar”, expresó.

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