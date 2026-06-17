El único desaprobado de Argentina en la goleada ante Argelia: “No termina de convencer”

Argentina debutó en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una goleada sobre Argelia, en el Arrowhead Stadium, donde hubo una grandiosa actuación de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, como así también de Enzo Fernández.
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En el primer partido del certamen donde los dirigidos por Lionel Scaloni iniciaron la defensa del título logrado en Qatar 2022, los hinchas que no viajaron hasta Kansas City para presenciar el encuentro, se mostraron muy activos en las redes sociales.
Si bien el equipo jugó un gran partido, para los fanáticos hubo un jugador que no tuvo una buena presentación y lo convirtieron en tendencia a nivel nacional: Gonzalo Montiel, que fue reemplazado en el entretiempo por Nahuel Molina.
Gonzalo Montiel marcando a Farès Chaïbi. (Francois Nel/Getty Images)
Además de pedirle al entrenador que no vuelva a utilizar al jugador de River, quien marcó el gol del título en la pasada edición, en los comentarios que se viralizaron en X (ex Twitter), destacaron que “no termina de convencer” y que está en un nivel “muy por debajo de sus compañeros”.
Así como el usuario @0000102008x se mostró molesto con la performance del nacido en González Catán, que alcanzó los 40 partidos con la camiseta celeste y blanca, también hubo comentarios negativos contra Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.
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Los hinchas apuntaron contra Gonzalo Montiel
Las estadísticas de Gonzalo Montiel vs. Argelia
- Goles: 0
- Asistencias: 0
- Asistencias esperadas (xA): 0
- Contribuciones defensivas: 5
- Entradas (ganadas): 2 (2)
- Intercepciones: 1
- Despejes: 2
- Tiros bloqueados: 0
- Duelos en el suelo (ganados): 3 (2)
- Faltas: 1
- Regateado: 0
- Pases clave: 0
- Centros (acertados): 0 (0)
- Pases precisos: 19/21 (90%)
- Pases en campo rival (precisión): 3/4 (75%)
- Pases en campo propio (precisión): 16/17 (94%)
- Pases largos (acertados): 2/2 (100%)
- Toques: 27
- Regates (completados): 0 (0)
- Posesión perdida: 2
- Distancia total con el balón: 19.7 metros
- Carreras: 4
- Progresión total: 6.8 metros
- Tiros totales: 0
- Tiros a puerta: 0
- Disparos bloqueados: 0
DATOS CLAVES
- Argentina debutó goleando a Argelia en el Arrowhead Stadium por el Mundial 2026.
- Lionel Messi y Rodrigo De Paul tuvieron una actuación destacada en la victoria.
- Gonzalo Montiel alcanzó 40 partidos y fue reemplazado por Nahuel Molina en el entretiempo.