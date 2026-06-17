El DT de Austria opinó sobre la Selección Argentina luego de debut con un triunfo: “Un equipo clásico”

Ralf Rangnick no dudó el elogiar al equipo de Lionel Scaloni tras la goleada ante Argelia. Lo considera un cuadro mucho más allá de Messi.

Austria derrotó a Jordania por 3-1 en el inicio de su camino por la Copa del Mundo. Su entrenador, Ralf Rangnick, no dudó en elogiado lo hecho por la Selección Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi tras lo visto ante Argelia en el debut. Este es el partido que espera dentro de unas fechas.

“Sin duda es un gran paso. Hemos tenido un buen comienzo y ahora empezaremos a prepararnos para Argentina mañana. Hoy vimos la calidad que tiene Argentina. Son un equipo clásico que basa su juego en la posesión del balón”, fueron las reflexiones de Ralf Rangnick en la conferencia de prensa sobre el choque que asoma en el horizonte ante la vigente campeona del certamen.

Ambos equipos llegarán con 3 puntos. Solo un gol los separa en la diferencia de tantos. La victoria por 3-1 ante Jordania con goles de Romano Schmid, Yazan Al-Arb en contra y Marko Arnautovic pone a los del centro de Europa a un solo paso de las rondas de eliminación directa. Buscarán la épica en apenas unos días.

El encuentro está pactado para el día 21 de junio en la ciudad de Dallas y en el mítico AT&T Stadium. Argentina y Austria se medirán pensando en certificar su clasificación a la siguiente fase del torneo. No es un partido menor, además, por lo que puede significar un posible choque ante España en las primeras finales del torneo de acuerdo con el orden oficial del fixture.

Austria empezó con victoria el Mundial 2026: GETTY

Para Ralf Rangnick, Argentina es mucho más que Messi. Habló de la vigente campeona del certamen como un combinado basado en la posesión, con muchas estrellas en el más alto nivel y, por encima de todo, con una idea de juego clara y concreta. Lionel Scaloni y sus hombres son el próximo desafío de una selección austriaca que debutó con un triunfo clave.

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Austria, contenta de cumplir los deberes

“Esperaba a una Jordania fuerte, pero jugaron incluso mejor de lo que preveíamos… Fue un trabajo extremadamente duro. Jordania nos lo puso realmente difícil. Nos costó entrar en el partido y no empezamos a jugar realmente bien hasta la mitad de la segunda parte. Se nota que en un Mundial la tensión es diferente, hay otra energía… Al final, ganamos de forma merecida”, agregaba más reflexiones Ralf Rangnick ante los medios sobre una fecha en Santa Clara que los pone a un paso de llegar a los dieciseisavos de final.

El capitán de Austria, David Alaba, también fue tajante sobre la importancia del choque: “Queríamos ganar el primer partido de este torneo para tener un buen comienzo, y lo hemos conseguido. Sabíamos que estamos en un Mundial y que aquí no hay rival fácil. Definitivamente no nos lo pusieron fácil, trabajaron muy bien como bloque”.

Datos claves

Austria derrotó 3-1 a Jordania con goles de Schmid, Al-Arab en contra y Arnautovic.

a Jordania con goles de Schmid, Al-Arab en contra y Arnautovic. El entrenador Ralf Rangnick elogió la posesión de balón de la Selección Argentina.

elogió la posesión de balón de la Selección Argentina. Argentina y Austria jugarán el 21 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.