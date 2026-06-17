El noruego fue el protagonista de la noche por unas horas. Luego llegó Messi y Haaland se rinde a sus récords en el Mundial.

El planeta sigue reaccionando a la histórica noche de Lionel Messi en Estados Unidos. Los tres goles del argentino ante Argelia le permiten convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales junto a Miroslav Klose. Erling Haaland, que también tuvo su debut con gol en el torneo, se mostró tajante a la hora de describir lo visto en Kansas.

“Messi está loco”, compartía el delantero del Manchester City por medio de sus redes sociales. Todo ello tras una noche en Kansas donde Messi jugó su partido 200 con Argentina y donde llegó a los 16 goles en la Copa del Mundo. La reacción de Haaland va de la mano con otras que se rinden a la figura de Lionel en una noche especial en todos los sentidos.

Poco más puede pedírsele a Luca Zidane como portero de Argelia. Los remates de Messi fueron ajustados, llenos de poder y muestra máxima de la preparación que viene haciendo el argentino desde hace meses para llegar al Mundial de la mejor forma posible. Jóvenes como Haaland reflejan de manera clara lo que piensa el planeta fútbol tras otra jornada donde Leo fue el mejor de la historia en todos los sentidos.

Fue una noche histórica para Messi. Sus tres goles le permiten romper diferentes marcas de la Copa del Mundo, pero por encima de todo igualar a Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de los Mundiales con 16 gritos sagrados. Nombres como Haaland, que llegan a su primer tanto en el torneo con ya 25 años en sus piernas, están rendidos a la figura de un zurdo que con 37 años no deja de marcar diferencias.

La reacción de Haaland al histórico triplete de Messi: GETTY

Tras marcar su primer gol en Mundiales, Haaland reaccionó al histórico triplete de Messi contra Argelia de manera contundente. Define a La Pulga como un loco y queda a la espera de ver qué se inventa el argentino en los duelos tanto ante Jordania como ante Austria en lo que queda de la fase de grupos. El planeta fútbol está a los pies de un jugador que solo necesita un gol más para hacer historia.

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Messi explicó sus lágrimas en Kansas

“Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Le agradezco a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre, al lado mío, apoyándome, dándome mucha fuerza para que esté bien”, fueron las reflexiones de La Pulga en una zona mixta donde pudo explicar esas lágrimas que sorprendieron a todos en Kansas.

El capitán agradeció todo el apoyo recibido en una jornada histórica: “Sé que en Argentina es una locura. Quiero agradecerle a la gente que siempre nos sigue y hace un esfuerzo muy grande, sé el esfuerzo que hacen por siempre estar. Estuvieron en Qatar y ahora en Estados Unidos, la gente hace un esfuerzo muy grande y estoy muy feliz”.

Datos claves

Erling Haaland elogió el histórico hat-trick de Lionel Messi contra la selección de Argelia.

elogió el histórico hat-trick de contra la selección de Argelia. Lionel Messi alcanzó los 16 goles mundialistas e igualó el récord de Miroslav Klose.

alcanzó los mundialistas e igualó el récord de Miroslav Klose. El capitán argentino disputó su partido 200 con la selección en la ciudad de Kansas.