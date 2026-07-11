¿Por qué Haaland no juega para Inglaterra si nació en Leeds?

El temible delantero de Manchester City, que hoy brilla en los cuartos de final del Mundial 2026, tuvo la oportunidad legal de representar a Inglaterra, pero optó por el país de sus padres. Conocé los motivos de una decisión con el corazón.

El nombre de Erling Haaland se ha transformado en sinónimo de gol en el planeta fútbol. Su descomunal rendimiento con Manchester City en la Premier League y sus registros históricos lo posicionan como el delantero centro más determinante de la actualidad. Sin embargo, en medio de la disputa de los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una pregunta vuelve a instalarse entre los futboleros de todo el mundo: ¿por qué juega para la Selección de Noruega si nació en Leeds, Inglaterra?

La fase final del torneo ha cambiado las probabilidades drásticamente, haciendo que las apuestas al ganador sean más interesantes para quienes siguen la trayectoria de los finalistas.

La respuesta combina cuestiones reglamentarias, la historia futbolística de su familia y, por sobre todas las cosas, una fuerte identificación cultural y sentimental que el “Androide” forjó desde su más tierna infancia.

Erling Haaland celebra su gol ante Brasil.

El origen inglés del “Androide”

Para comprender su nacimiento en suelo británico hay que retroceder hasta el año 2000. Su padre, Alf-Inge Haaland, era un reconocido exfutbolista noruego que por aquel entonces defendía la camiseta del Leeds United en la máxima categoría del fútbol inglés. Fue allí, en la ciudad de Yorkshire, donde Erling llegó al mundo el 21 de julio de ese año.

Debido al principio legal del ius soli (derecho de suelo), el atacante obtuvo la nacionalidad británica por nacimiento. Al tener también la nacionalidad noruega por parte de sus padres, quedó legalmente habilitado para elegir a cuál de las dos selecciones representar una vez que iniciara su carrera profesional. Inglaterra, atenta a sus brutales condiciones en juveniles, intentó tentarlo, pero la balanza ya estaba sumamente inclinada.

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Los motivos de su decisión: raíces y mudanza temprana

Pese al interés de la federación inglesa, Haaland nunca dudó de su destino internacional. Cuando Erling tenía apenas tres años, su padre sufrió una grave lesión que lo obligó a retirarse del fútbol, lo que motivó a la familia a dejar el Reino Unido y mudarse de regreso a Bryne, la ciudad natal de sus progenitores en Noruega.

Allí se crió, se formó en las divisiones inferiores del club local y adoptó el idioma, las costumbres y el arraigo absoluto por la tierra nórdica. “Viví en Inglaterra apenas tres o cuatro años, y el resto de mi vida la pasé en Noruega. Así que para mí fue natural elegir a Noruega”, confesó el propio futbolista en diversas entrevistas al ser consultado sobre el tema.

Erling Haaland, en la vigente Copa del Mundo, ante Senegal.

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El delantero debutó con la selección mayor noruega en septiembre de 2019 de la mano del entrenador Lars Lagerbäck y, al disputar partidos oficiales, cerró definitivamente cualquier posibilidad de lucir la camiseta de los Tres Leones. Hoy, consolidado como una leyenda de su país, lidera a su nación en la máxima cita del fútbol mundial, demostrando que su elección estuvo guiada de principio a fin por el sentido de pertenencia.