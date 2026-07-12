El padre de Erling Haaland apuntó contra Jude Bellingham y el árbitro tras la victoria de Inglaterra

La Selección de Inglaterra venció a Noruega 2 a 1 en el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami, en uno de los cruces correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y tal como viene pasando en los partidos definitorios del certamen, la polémica se hizo presente.

En este caso, principalmente, por una situación por la que la FIFA debió emitir un comunicado en su sitio web oficial y en sus cuentas de redes sociales. Resulta que en la acción del gol del empate del combiniado británico a cargo de Jude Bellingham (también convirtió el tanto que decretó el 2 a 1) la pelota, tras un saque del fondo, pareció pegar en uno de los cables de la cámara aerea.

De haber sido así, el juego debió reanudarse con un bote a tierra (pique). Sin embargo, Clement Turpin, juez central, no percibió el contacto, así como tampoco el sensor interno del balón que podría haber enviado la señal para detener la secuencia, por lo que el gol de Bellingham fue convalidado.

”Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el “latido del balón” cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, fue la aclaración del ente que organiza la competencia.

Well done Bellingham and referee. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026

A propósito de este momento, cuanto menos confuso, el padre de Erling Haaland, evidentemente todavía sin digerir la eliminación, lanzó munición pesada contra el autor de los goles del elenco inglés (que fue compañero de su hijo en el Borussia Dortmund) y contra el árbitro. ”Bien hecho, Bellingham y árbitro”, escribió como respuesta a un tuit de Fabrizio Romano.

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Así se jugarán las Semifinales del Mundial 2026

Este martes ya comienzan las semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será en primera instancia con España (eliminó a Bélgica en los Cuartos de Final) y Francia (derrotó a Marruecos), que se medirán el martes 14 de julio en el estadio AT&T de la ciudad de Dallas.

En tanto que el miércoles 15 será el turno de Argentina (desplazó a Suizaz) e Inglaterra (le ganó a Noruega) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Ambos encuentros comenzarán a las 15 horas (ARG). Vale recordar que los ganadores se medirán el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que los perdedores se verán las caras para definir el tercer y cuarto puesto el sábado 18 en Miami.

En síntesis

Inglaterra venció 2-1 a Noruega con dos goles de Jude Bellingham en Miami.

con dos goles de Jude Bellingham en Miami. La FIFA confirmó que el balón nunca tocó el cable de la cámara aérea.

confirmó que el balón nunca tocó el cable de la cámara aérea. El padre de Erling Haaland criticó a Jude Bellingham y al árbitro en Twitter.