El actual campeón mundial de la división de peso mosca de UFC, el mexicano Brandon Moreno, estará exponiendo su título ante el actual clasificado número dos de la división de las 125 libras en UFC, el brasilero Alexandre Pantoja, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC 290, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 8 de julio, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Pantoja, quién es conocido como 'The Cannibal' y tiene 33 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 25-5 con 18 finalizaciones, 8 por nocaut y 10 por sumisión. Habló sobre su rival y lo que espera de él, especialmente ver su evolución, por lo que lo considera un rival diferente al de las dos veces que ya enfrentó.

"Es un rival diferente para mí. Una cosa es que me emociona ver cuánto hemos evolucionado Moreno y yo. Todo el mundo habla de lo mucho que evolucionó en su última pelea conmigo. Eso es lo que quiero ver, ¿sabes? Porque estoy entrenando en American Top Team durante cinco años. Nunca salgo del gimnasio. Estoy entrenando mucho, y he evolucionado mucho. Quiero ver cuánto he evolucionado con el tipo que peleo antes.

"Eso es algo bueno para mí, y quizá sea más energía para Moreno porque perdió dos veces contra mí. Tal vez él está manteniendo esto en su cabeza. Pero para mí, esto es bueno porque sé que si pierdo contra alguien dos veces, voy a hacer una diferencia. Esto me hace estar muy alerta con eso y tan preparado para ese peleando".

"Creo en la palabra 'merezco'. Merezco pelear por el cinturón. Es bonito pelear con Moreno, un tipo al que respeto mucho. Uno de los tipos que aprende mucho cuando pierde... Espero lo mejor de Moreno. Estoy aquí para eso, para pelear con el mejor. Realmente quiero pelear con el mejor Moreno, con sus mejores habilidades, su mentalidad diferente."

"Quiero ese cinturón, él quiere mantener ese cinturón. Cinco asaltos, va a ser un gran espectáculo para todos los aficionados. Puedo decir que va a ser el combate de la noche. Sólo vengo a demostrar a todo el mundo, especialmente a Moreno, que cuando peleo con él, no puede vencerme".

Peleas destacadas de UFC 290

En la cartelera UFC 290 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al campeón regular de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski, unificando con el campeón interino de la división de las 145 libras en UFC, el mexicano Yair Rodriguez. La sensación norteamericana Bo Nickal, estará exponiendo su invicto de 4 peleas como profesional contra su compatriota, Tresean Gore, en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que el australiano Robert Whittaker, se enfrentará al sudáfricano Dricus du Plessis en una pelea por la división de peso medio de UFC. También verá acción el neozelandés Dan Hooker, quién se enfrentará al norteamericano Jalin Turner en una pelea por la división de peso ligero de UFC. La leyenda norteamericana Robbie Lawler, tendrá una dura prueba cuando enfrente al también norteamericano Niko Price, en una pelea por la división de peso welter de UFC.

Más presencia latina en UFC 290

El mexicano Jesus Aguilar se enfrentará a Shannon Ross en una pelea por la división de peso mosca de UFC y la mexicana Yazmin Jauregui, estará exponiendo su invicto de 10 peleas como profesional cuando enfrente a la brasilera Denise Gomes en una pelea por la división de peso paja de UFC. El argentino Esteban Ribovics tendrá una dura prueba cuando enfrente al norteamericano Kamuela Kirk en una pelea por la división de peso ligero de UFC.