El ex campeón de la hoy extinta promotora de MMA, Strikeforce, y ex retador al título mundial en UFC, el neerlandés Alistair Overeem, ha anunciado públicamente su decisión de dejar de pelear.

"He decidido dejar de pelear... Esto ya no es lo mío. Han pasado 25 años, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otras cosas geniales. Otras cosas geniales... He estado haciendo muchas cosas nuevas por la salud. Este es mi próximo capítulo, promover la salud. También me hice vegetariano. Ya no tengo ganas de comer carne. La carne no es buena para ti. Te afecta negativamente. Sí, sabe deliciosa. Incluso ahora podría seguir comiendo carne, pero elijo no hacerlo".

• K-1 2010 World Grand Prix Champion

• Strikeforce Light Heavyweight Champion

• DREAM Heavyweight Champion

• 2005 ADCC European Trials -98.9 kg Winner

• UFC Heavyweight title…

Overeem, quién es conocido como 'The Demolition Man' y tiene 43 años de edad, hace algunos años admitió tener una afición por comer carne de caballo, además detalló cómo solía comer filete a las 8 de la mañana todos los días como parte de un regimiento para ganar músculo. Pero eso cambió rápidamente cuando se puso en contacto con un nutricionista llamado Julian VanHoven.

"Me dijo: 'Sí, vamos a desintoxicarnos'. Soy como un soldado. 'Vale, vamos'. Cuando le conocí, supe al instante que este tipo tiene conocimientos, así que empezamos a trabajar, y yo empecé a tomar estos suplementos en una dosis razonablemente alta, que se puede hacer simplemente con el estómago vacío. Y al cabo de un par de semanas, mi dieta y mi apetito cambiaron".

"Cuando hablé con Julian, le pregunté qué estaba pasando. Ya no me provoca comer filete, pero quiero comerme el filete porque quiero músculos, y me dijo: 'Tenías parásitos en el cuerpo. Te dimos los suplementos, empieza a desintoxicar tu cuerpo', y estos suplementos son simples algas. Todo el mundo podría tomarlo, y esto crea un ambiente alcalino, que a estos parásitos no les gusta. Se lastimarán y morirán, y una vez que te deshagas de ellos, tus gustos cambiarán. No soy yo quien necesita comer carne, son los parásitos que influyen en mí, trabajan a través de mí para hacerme creer que quiero comer carne, pero no soy yo. Y una vez que te deshaces de ellos, no te importa"