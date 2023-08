Jermell Charlo trabajó constantemente para ser un campeón indiscutible, detuvo en revancha a Tony Harrison, se deshizo de Jeison Rosario con un golpe al cuerpo y noqueó a Brian Castaño en un segundo encuentro.

Barrió a casi todas las estrellas de la división de las 154 libras, eximiendo a Tim Tszyu, quien se sitúa como el retador obligatorio por el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) desde hace tiempo, sin embargo, Charlo ha hecho caso omiso a las insinuaciones del australiano.

El organismo sancionador, para complacer a Tszyu, lo etiquetó provisionalmente en su pelea contra Tony Harrison. Logró sacarlo y defendió su título secundario contra Carlos Ocampo, dominándolo en más de un minuto. Sin embargo, el australiano seguía con su mente puesta en una pelea con Charlo.

Charlo siguió sin prestar atención a las insinuaciones de Tszyu y, por otro lado, aceptó un enfrentamiento contra la superestrella mexicana del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, donde existe una gran cantidad de dinero en juego, y decidió subir dos categorías de peso para ir por el tapatío por todos los títulos de peso súper mediano.

Con ese choque, tiene la oportunidad histórica de engrosar sus números financieros, pero en ese proceso, la OMB no va a dejar al australiano por fuera y le permitirá a Charlo pelear contra el mexicano, y hasta ese momento, el ente regulador le permitirá retener su título. Una vez suene la campana inicial, Tszyu será ascendido.

Charlo mostró su descontentó con la decisión y pidió a un grupo de periodistas ayudarlo con todo su poder para que la OMB desista de su decisión.

“Comuníquense con la OMB y díganles que me devuelvan el cinturón y que no lo toquen. Díganles que no me toquen el cinturón”, reprochó Charlo.

El boxeador norteamericano puede molestarse y emitir cualquier tipo de señalamientos, pero la OMB parece que se mantiene firme en su decisión. Sin embargo, Charlo también intentó verle el lado positivo a la situación, el hecho de subir de peso, no implica que se quedará ahí más adelante.

Pero no deja de mostrar su rechazo, por el esfuerzo de llegar a donde se encuentra en este momento. Pese a que una victoria sobre Canelo lo llevaría a ser el tercer peleador en la historia en convertirse en campeón indiscutible en dos categorías de peso distintas, ni Claressa Shields ni Terence Crawford eran campeones activos en sus divisiones anteriores en ese momento. Pero Charlo, si no fuera por la OMB, esperaba convertirse en el primero.

"Para mí tiene sentido pelear y ganar y tener ocho cinturones activos", insistió Charlo.