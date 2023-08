Hoy, 22 de junio de 2023, el COI ha cometido un tremendo error al retirar su reconocimiento de la IBA, revelando su verdadera naturaleza politizada. Cabe señalar que en este mismo día, hace 82 años, la Alemania fascista lanzó un ataque contra los ciudadanos pacíficos de la Unión Soviética, lo que resultó en la escalada de la guerra y una tragedia humana devastadora. No podemos ocultar el hecho de que la decisión de hoy es catastrófica para el boxeo mundial y contradice descaradamente las afirmaciones del COI de actuar en el mejor interés del boxeo y los atletas.

Actualmente, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) se erige como una de las principales federaciones deportivas internacionales y ofrece un amplio apoyo a atletas, entrenadores, Federaciones Nacionales y Confederaciones Continentales. Hemos implementado con éxito todas las recomendaciones descritas por el COI en su hoja de ruta, con la asistencia de expertos independientes. Específicamente, resolvimos las deudas acumuladas de la administración anterior, mejoramos la integridad deportiva al mejorar los jueces y el arbitraje, renovamos la Junta Directiva, atrajimos a profesionales experimentados de varios continentes y cambiamos con éxito el nombre de AIBA a IBA.

Además, hemos ampliado las categorías de peso para mujeres de 10 a 12 y para hombres de 10 a 13. Este cambio ha brindado a los países grandes y pequeños mayores oportunidades para competir, como se refleja en el medallero más amplio. Vale la pena señalar que las medallas de nuestros campeonatos están hechas de oro puro, lo que realmente coincide con el nombre del metal precioso. Además, el premio en metálico para los boxeadores ha ido creciendo constantemente, con un aumento del fondo de premios en metálico de $2,6 millones a $10,4 millones desde 2021. A través del Programa de apoyo financiero de la IBA, hemos ayudado a más de 100 países a desarrollar el boxeo, asignando más de $10 millones para este objetivo. También nos gustaría reconocer el alto nivel profesional exhibido en la organización de los torneos de la IBA, que se han convertido en los más grandes del mundo del boxeo, como lo demuestra el número cada vez mayor de espectadores.

Para abordar problemas pasados dentro de la Asociación, la Junta Directiva de la IBA nombró al profesor Richard McLaren y su equipo para realizar una investigación exhaustiva. Extendemos nuestra gratitud al profesor McLaren por su arduo trabajo, honestidad y transparencia. Aunque le hemos proporcionado al COI todos los informes de investigación, el COI no ha reconocido las acciones destructivas de C.K. Wu, quien llevó a la Asociación Internacional de Boxeo a la bancarrota, al colapso y a la corrupción en todos los niveles.

Por lo tanto, en nombre de la IBA y la comunidad del boxeo, planteamos una serie de demandas y preguntas al Sr. Thomas Bach, al liderazgo y a los miembros del COI. Se espera recibir dentro de los próximos 10 días respuestas públicas a los siguientes puntos:

¿Por qué el COI no ha evaluado las acciones de C.K. Wu y reconoció su responsabilidad por la corrupción en AIBA, considerando que era miembro del COI y miembro de la Junta Ejecutiva en ese momento?

El COI no ha concluido la escandalosa investigación relacionada con la información pública y venta de medallas en los Juegos Olímpicos. En cambio, han optado por suprimir esta información en los medios.

El COI ha evitado la comunicación directa con la IBA, ignorando el progreso que hemos logrado y sin responder a los cambios globales que han ocurrido en los últimos dos años. Han ocultado todos nuestros logros.

Los atletas que participan y tienen éxito en los Juegos Olímpicos no reciben las recompensas adecuadas, a pesar de los importantes ingresos generados por los torneos y su promoción. Insistimos en que los ingresos obtenidos por publicidad, retransmisiones y venta de entradas en la organización del torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de 2024 se destinen a mejorar el bienestar de los boxeadores a través de premios en metálico para atletas y entrenadores, práctica implementada por la IBA desde 2021.

Además, creemos que es esencial introducir un programa de apoyo financiero para los boxeadores que no puedan participar en los Juegos, que les permita representar con orgullo a sus países en París 2024. La IBA, a su vez, también asignará el presupuesto necesario para ayudar a los boxeadores. tanto en los torneos de clasificación como en los Juegos Olímpicos.

Las acciones del COI, que parecen estar impulsadas por decisiones políticas en lugar de considerar la opinión de la comunidad deportiva, incluida la comunidad del boxeo y, lo que es más importante, los intereses de los atletas y entrenadores, contradicen los principios fundamentales del Olimpismo consagrados en el Carta Olímpica.

En consecuencia, instamos al COI a declarar públicamente su posición sobre los puntos antes mencionados y adherirse a los principios fundamentales de "deporte fuera de la política" y "no injerencia en los asuntos internos de las federaciones internacionales". Es evidente para muchos que la decisión del COI no se basa en hechos objetivos sino en la animosidad personal y un prejuicio hacia la nacionalidad de alguien. Tal postura contradice categóricamente la Carta Olímpica y los principios de no discriminación.

Nos oponemos con vehemencia a cualquier forma de discriminación y hemos demostrado repetidamente, a través de nuestras acciones en lugar de meras palabras, que el boxeo para nosotros no es un medio para ganar dinero y enriquecernos a expensas de los atletas, como lo fue bajo el liderazgo anterior. Por el contrario, el boxeo es un movimiento social en el que invertimos nuestro tiempo, recursos y esfuerzos sin recibir recompensas monetarias en forma de salarios. Creemos firmemente que nuestra principal responsabilidad como funcionarios deportivos es crear condiciones favorables para los atletas, entrenadores y Federaciones Nacionales. Estamos preparados para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar decisiones que socaven uno de los deportes más espectaculares, que además es una de las disciplinas fundadoras del Movimiento Olímpico.

Cualquier decisión adversa que se tome contra la IBA tendrá un impacto negativo en el Movimiento Olímpico y arrojará dudas sobre los valores de democracia, justicia y transparencia que el Movimiento Olímpico ha defendido durante siglos. A pesar de los desafíos, la IBA sigue comprometida con el desarrollo del boxeo, la preservación de su independencia y la organización de torneos oficiales y Campeonatos Mundiales de Boxeo al más alto nivel. Poseemos el derecho legal para hacerlo y estamos preparados para defenderlo ante cualquier autoridad competente. Finalmente, enfatizamos que estamos totalmente abiertos al diálogo y la colaboración para el mejoramiento de los deportes, atletas, entrenadores y Federaciones Nacionales.