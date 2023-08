Frank Warren, promotor de Daniel Dubois, está convencido que su boxeador tiene el poder de dañar a Oleksandr Usyk, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Dubois se enfrentará a Usyk por sus cuatro cinturones el próximo 26 de agosto en Polonia.

"Tengo confianza porque creo en él. Usyk es un peleador muy bueno, un gran peso crucero. Ha hecho todo lo que se le ha pedido. Pero observo las peleas, no solo miro su última actuación", comentó Warren a Sky Sports.

Usyk vuelve al ring después de dos victorias consecutivas sobre Anthony Joshua, sin embargo, el promotor considera que Usyk ha mostrado problemas en la división de peso pesado cuando sus oponentes sueltan sus manos.

"Cuando peleó contra Derek Chisora, no hubo nada en esa pelea hasta que Chisora ​​se quedó sin combustible hacia el final cuando lo desgastó. Pero no hubo nada en esa pelea desde el principio", dijo Warren.

"Miro a Usyk contra AJ en la primera pelea y AJ no estuvo al nivel. Pero en la segunda pelea fue diferente, aunque AJ no disparaba como tenía que hacerlo. No es el boxeador que alguna vez fue”, expresó Warren.

Dubois tiene el título 'regular' de la AMB y logró encaminar nuevamente su carrera después de sufrir una derrota por TKO a manos de Joe Joyce en 2020.

En su última pelea, Dubois cayó tres veces en el primer asalto contra Kevin Lerena, pero detuvo a Lerena en el tercero. Tras la pelea, Dubois admitió que sufrió una lesión en la rodilla en la primera, lo que generó las caídas y lo llevó a quirófano dejándole en recuperación por varios meses.

"Daniel en su última pelea, no calentó adecuadamente y lo atraparon en la parte superior de la cabeza. Has visto en numerosas ocasiones la vulnerabilidad cuando alguien es atrapado de esa manera", sostuvo Warren.

"Lo atraparon, se cayó y, mientras lo hacía, se desgarró el ligamento. Lo operaron y salió adelante. Contó dos veces, no lo derribaron. Hizo un conteo dos veces y luego apretó los dientes e hizo lo que tenía que hacer".

A principios de este año, Dubois se separó del entrenador Shane McGuigan. Ahora está bajo las instrucciones del veterano Don Charles.

"Me gusta mucho en la pelea. Es joven, fuerte, y creo que es su momento. Sé que, si atrapa a Usyk, él no sabrá qué lo golpeó. ¿Puede hacer frente a ese poder?”, se preguntó el promotor.