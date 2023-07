Lee McGregor peleará contra Erik Robles por el título mundial supergallo vacante de la Organización Mundial de Boxeo (IBO), el próximo viernes 21 de julio en el Meadowbank Sports Center.

La promoción de la pelea es de Wasserman Boxing, en compañía. de Ladbrokes, Numan eInfinitum Entertainment, y será transmitido por Channel 5.

Las apuestas se han incrementado por el regreso a casa de McGregor, especialmente luego que se anunciara que se subirá al ring por el cinturón de IBO.

Sin embargo, está consciente que Robles de México es un rival "muy arriesgado" para enfrentar y está pronosticando una batalla contundente frente a una casa llena.

“Es una gran pelea, es una pelea que me cambia la vida. No pensé que sería posible regresar directamente a una gran pelea por el título como esta, pero cuando se presentó, fue una oportunidad que no pude rechazar”, destacó McGregor.

“La gente volverá a hablar de mí, por lo que necesito entrar y hacer una actuación para recoger este cinturón y agregarlo a mi colección. “Aunque es muy arriesgado con estas peleas. Hemos visto una y otra vez a mexicanos que vienen al Reino Unido y molestan a la gente, así que necesito que me enciendan”, puntualizó.

En la esquina opuesta, Robles ha detenido a cuatro de sus últimos rivales, y buscará un nuevo triunfo, venciendo a McGregor y llevándose el título a su tierra natal.

“El 21 de julio, en Edimburgo, agregaré mi nombre a la larga lista de campeones mundiales de México. Todos esperan que McGregor gane esta pelea, es el favorito y tiene a sus fanáticos locales, pero nunca antes se había enfrentado a un peleador mexicano y aprenderá todo sobre el espíritu de boxeo mexicano”, sentenció Robles.

"Tuvimos una reacción increíble cuando revelamos que Lee pelearía en Edimburgo, por lo que la noticia de hoy de que también peleará por el título mundial IBO enviará sus fanáticos salvajes”, sostuvo Kalle Sauerland, director global de boxeo de Wasserman Boxing, dijo:

“Todos en Wasserman Boxing están encantados de brindarle esta oportunidad a Lee y sabemos que, con el respaldo de sus increíbles fanáticos, la tomará con ambas manos, en lo que promete ser una pelea excepcional”, concluyó.