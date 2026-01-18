Los hinchas de Boca elogiaron al jugador menos pensado en la victoria ante Olimpia: “Nace una leyenda”

El último amistoso de pretemporada ante Olimpia dejó un saldo positivo para Boca, no solo por la victoria 2-1, sino por la aparición de un protagonista que nadie tenía en los planes. A los 15 minutos, la salida de Miguel Merentiel obligó a Claudio Úbeda a darle ingreso a Lucas Janson. El ex Vélez, quien figuraba en la lista de candidatos a salir en este mercado, terminó siendo una de las revelaciones de la noche, convirtiéndose en el foco de atención de los hinchas en redes sociales.

Lo que generó este cambio de paradigma fue el rendimiento del delantero: se acopló bien como referencia en el esquema 4-3-3, mostrándose participativo de espaldas al arco. Pero el punto de quiebre estuvo en las dos ocasiones en las que rozó el gol. Primero, con un cabezazo letal que el arquero de Olimpia descolgó del ángulo y, acto seguido, con un frentazo que hizo temblar el travesaño.

El contexto explica aún más la reacción de los fanáticos. Es que Janson no sumaba minutos desde septiembre (ante Defensa y Justicia) y venía de un 2025 con apenas seis partidos jugados y un solo gol, convertido hace exactamente un año por Copa Argentina ante Monte Maíz. Ante las bajas por lesión de Edinson Cavani y Milton Giménez, el delantero aprovechó la oportunidad e incluso “compró” a algunos fanáticos.

“Es el que más cómodo se siente en esta formación” y “Lo prefiero antes que Giménez“, fueron algunos comentarios de la actuación de Janson, que no pasó desapercibida en el mundo virtual. A una semana del debut oficial ante Riestra por el Apertura, Janson hizo lo posible para subir posiciones en la consideración de Úbeda, a la espera de la situación física de sus competidores.

