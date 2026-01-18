Es tendencia:
Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: San Lorenzo niega haber recibido oferta por Cuello y Riquelme no desespera

Noticias, novedades y rumores sobre el armado del plantel del Xeneize para 2026 que los hinchas no pueden dejar de leer este domingo 18 de enero.

Por Juan Ignacio Portiglia

Imagen generada con IA de Gemini.
Imagen generada con IA de Gemini.

Mientras espera por el arribo de Marino Hinestroza para que se convierta en el primer refuerzo del plantel que conduce Claudio Úbeda, Boca continúa con las gestiones para intentar cerrar otras incorporaciones bajo la premisa de no desesperarse que ya dejó clara su presidente Juan Román Riquelme.

La información más novedosa en ese sentido fue la de la oferta que habría hecho El Xeneize por el pase de Alexis Cuello, algo que desde San Lorenzo salieron a negar públicamente tras el amistoso disputado ante Cerro Porteño de Paraguay este viernes.

San Lorenzo asegura que no hubo oferta por Cuello

Tanto el entrenador Damián Ayude, que dijo que todos los jugadores que hoy tiene a disposición continuarán en el club, como el presidente Sergio Constantino, que fue incluso más específico, niegan que haya llegado un ofrecimiento desde El Xeneize por Alexis Cuello.

No tenemos nada oficial. Todo lo que se dice son trascendidos. No tenemos nada que haya llegado al club. No podemos rechazar algo que no existe. Si el entorno del futbolista tiene algo, no nos lo hicieron llegar”, le dijo el dirigente a SportsCenter desconociendo la supuesta oferta de Boca de 2 millones de dólares por el 60 por ciento de la ficha del jugador.

Alexis Cuello fue expulsado en un amistoso de pretemporada con San Lorenzo.

Alexis Cuello fue expulsado en un amistoso de pretemporada con San Lorenzo.

Salomón será vendido

Óscar Salomón, quien había estado cedido en Platense en 2025, será ahora refuerzo de Newell’s que comprará el 50 por ciento de su ficha en un monto que hasta la fecha no fue dado a conocer. Solo restan detalles por resolver antes que la operación por el defensor tucumano de 26 años, campeón del pasado Apertura con El Calamar, se concrete.

Boca envió la oferta formal por Alexis Cuello en pleno partido de San Lorenzo: los detalles

ver también

Boca envió la oferta formal por Alexis Cuello en pleno partido de San Lorenzo: los detalles

Danubio invitó a Cavani a volver

El entrenador de Danubio Diego Monarriz dijo que estaría encantado de recibir de regreso a Edinson Cavani, que otra vez está cursando una lesión que lo tiene relegado, para que pueda poner fin a su carrera en el club donde la inició. “No sé cuándo se quiere retirar, yo no lo voy a retirar, pero no tengo dudas de que andaría. Acá andaría“, le dijo a SportsCenter sobre el delantero de 38 años que tuvo un pobre 2025 en El Xeneize.

Cavani volverá a quedar al margen en la pretemporada.

Cavani volverá a quedar al margen en la pretemporada.

Gastón Hernández, la otra gestión en marcha

Además de Alexis Cuello, el otro futbolista por el que Boca tiene gestiones iniciadas es Gastón Hernández, también de San Lorenzo, aunque en los últimos días no se ha informado sobre ningún avance significativo en las negociaciones para incorporarlo.

Si bien se habló también del interés en Maher Carrizo y Chimy Ávila, en ninguno de los dos casos hubo un avance de parte de la dirigencia del Xeneize. Juan Román Riquelme, por su parte, destacó el plantel actual y dejó clara su postura en el mercado: “No nos tenemos que volver locos”, señaló.

Data clave

  • San Lorenzo niega haber recibido oferta oficial de Boca por el pase de Alexis Cuello.
  • Óscar Salomón será vendido a Newell’s por el 50% de su ficha.
  • Juan Román Riquelme pide no desesperarse, mientras se espera el arribo de Marino Hinestroza como primer refuerzo.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

