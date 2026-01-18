Falta solo una semana para el debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026 y Juan Román Riquelme aún no pudo abrochar refuerzos. En el año de regreso a la Copa Libertadores, el plantel comandado por Claudio Úbeda aún no cuenta con caras nuevas.

Mientras la dirigencia busca destrabar la incorporación de Marino Hinestroza, una novela que lleva semanas de desarrollo, el Xeneize está a punto de bajarse de otra negociación: la que atraviesa con San Lorenzo por Alexis Cuello.

El nombre del delantero está sobre la mesa desde hace algunas semanas y, este sábado, Boca envió un ofrecimiento formal de 2,5 millones de dólares por el 60% de la ficha que le pertenece al Ciclón. Sin embargo, las últimas declaraciones de Sergio Constantino, presidente transitorio del club de Boedo.

Es que, tras el amistoso ante Cerro Porteño, el actual mandatario dijo en vivo que no habían llegado ofertas a las oficinas de San Lorenzo. Esto generó malestar en Boca y sus dirigentes están listos para retirarse de la negociación. Tal como adelantó Ezequiel Sosa, si no llega una respuesta pronta a Brandsen 805, el Xeneize se bajará.

Según pudo saber BOLAVIP, en Boca perciben que las negociaciones con San Lorenzo no van a avanzar porque los dirigentes del Ciclón no tienen interés en negociar por su parte del pase de Cuello. En ese contexto, otro nombre aparece en el horizonte.

Chimy Ávila, la nueva opción en Boca

En caso de que las negociaciones por Alexis Cuello se terminen de caer, en Boca ya tienen decidido acelerar por Ávila. Aunque el interés en el delantero de Real Betis estaba, aún no hubo acercamientos formales. El mercado de pases cierra el 20 de enero y todo podría cambiar en las próximas horas.

