Mercado de pases de River HOY y EN VIVO: la drástica decisión de Gallardo y qué pasará con Paulo Díaz

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 18 de enero, el día después de cerrar la pretemporada con victoria por penales ante Peñarol en Uruguay. La decisión que tomó Marcelo Gallardo respecto al mercado de pases, qué sucederá con Paulo Díaz, las declaraciones de Edwuin Cetré y cuánto dinero ingresó por Sebastián Boselli.

Marcelo Gallardo y una drástica decisión

Fue un mercado de pases sumamente intenso para River. Fueron tres los refuerzos que llegaron -Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña-, mientras que hubo decenas de nombres por los que se iniciaron gestiones y no llegaron a buen puerto, entre las más destacadas aparecen las de Maher Carrizo, Santino Andino, Jhohan Romaña y Sebastián Villa. Ante esta situación, Marcelo Gallardo decidió que no habrá más movimientos para incorporar, por lo que el Millonario se retira del mercado de pases.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Paulo Díaz, con un pie afuera de River

A fines de 2025, en los últimos partidos oficiales, Marcelo Gallardo había sorprendido con la decisión de no convocar a Paulo Díaz. En los amistosos de pretemporada, el chileno tampoco fue considerado, por lo que su futuro está lejos del Millonario. Llegaron algunas ofertas, pero el chileno las rechazó, aunque se estima que se buscará una salida en estos días.

Paulo Diaz. (Foto: Getty).

Edwuin Cetré aclaró los dichos sobre su deseo de jugar en River

Hace apenas unos días, el representante de Edwuin Cetré afirmó en diálogo con Picado TV: “Si en algún momento tiene que cambiar de equipo, me dijo que ojalá fuera a River Plate. Me contó que le encantaba River“. Pero el propio futbolista aclaró esos dichos en su cuenta de Instagram: “En las últimas horas se dijeron cosas que no reflejan lo que pienso ni lo que dije“.

Y fue más allá al aclarar su postura sobre el mercado: “Nunca hablé de sueños personales vinculados a ningún club. Como profesional, entiendo que en el fútbol siempre existen ofertas, pero las deben manejar y resolver las instituciones, con respeto“.

Cetré ante Racing en la final del Clausura. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero recibió River por Boselli?

La carrera de Boselli, que ganó el Mundial Sub 20, en 2023, con la Celeste, seguirá en Getafe, club al que llegará a cambio de 1.500.000 de dólares por la mitad de su ficha, según pudo confirmar BOLAVIP. Por lo tanto, la institución riverplatense mantendrá un 20%, ya que al momento de comprárselo a Defensor Sporting, desembolsó 3.700.000 de la moneda estadounidense por el 70% del pase.

Boselli fue presentado en Getafe. (Foto: Prensa Getafe).

