Los puntajes de Boca ante Olimpia: Marchesín fue la figura y Barinaga, el más bajo

Agustín Marchesín (7): No tuvo responsabilidad en el primero de Olimpia. Sacó dos pelotas clave sobre el final.
Juan Barinaga (4): Falló en el cierre del primer gol y el desvío en él significó el 1-0. Salió en el entretiempo por Blondel.
Nicolás Figal (6): Partido sin sobresaltos para el primer zaguero. Cumplió en su regreso a la titularidad.
Ayrton Costa (6): Otro correcto partido del zurdo, tanto de arriba como por abajo.
Malcom Braida (5): Uno de los puntos bajos del equipo. Tuvo la chance de sumar minutos, pero no mostró nada diferente.
Ander Herrera (6): El español sumó 45 minutos más y volvió a dejar buenas sensaciones. El juego fluye con él en cancha.
Leandro Paredes (6): Correcto partido del capitán, que tomó un rol más defensivo con Herrera y Belmonte junto a él.
Tomás Belmonte (7): Buena aparición en el área para el 2-1 de cabeza. Activo a lo largo de todo el partido.
Alan Velasco (6): Volvió a sumar minutos y completó el partido. Prolijo encuentro para el ex Independiente.
Miguel Merentiel (-): Sin calificación. Salió lesionado a los 16 minutos del primer tiempo.
Exequiel Zeballos (6.5): Picante por la izquierda. Aportó buen cambio de ritmo y una asistencia.
INGRESARON
Lucas Janson (6): Tuvo un gran ingreso. Buenos chispazos que hacía mucho no mostraba.
Lucas Blondel (5): Volvió a sumar minutos en la Primera de Boca tras casi 8 meses. No desentonó, pero le falta sumar ritmo.
Williams Alarcón (5): No demostró grandes destellos, pero su trabajo fue correcto.
Brian Aguirre (-): Sin calificación. Ingresó en el tramo final.
Milton Delgado (-): Sin calificación. Ingresó en el tramo final.
Lautaro Di Lollo (-): Sin calificación. Ingresó en el tramo final.