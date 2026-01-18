Los puntajes de Boca ante Olimpia: Marchesín fue la figura y Barinaga, el más bajo

Agustín Marchesín (7): No tuvo responsabilidad en el primero de Olimpia. Sacó dos pelotas clave sobre el final.

Juan Barinaga (4): Falló en el cierre del primer gol y el desvío en él significó el 1-0. Salió en el entretiempo por Blondel.

Nicolás Figal (6): Partido sin sobresaltos para el primer zaguero. Cumplió en su regreso a la titularidad.

Ayrton Costa (6): Otro correcto partido del zurdo, tanto de arriba como por abajo.

Malcom Braida (5): Uno de los puntos bajos del equipo. Tuvo la chance de sumar minutos, pero no mostró nada diferente.

Ander Herrera (6): El español sumó 45 minutos más y volvió a dejar buenas sensaciones. El juego fluye con él en cancha.

Leandro Paredes (6): Correcto partido del capitán, que tomó un rol más defensivo con Herrera y Belmonte junto a él.

Tomás Belmonte (7): Buena aparición en el área para el 2-1 de cabeza. Activo a lo largo de todo el partido.

Alan Velasco (6): Volvió a sumar minutos y completó el partido. Prolijo encuentro para el ex Independiente.

Miguel Merentiel (-): Sin calificación. Salió lesionado a los 16 minutos del primer tiempo.

Exequiel Zeballos (6.5): Picante por la izquierda. Aportó buen cambio de ritmo y una asistencia.

INGRESARON

Lucas Janson (6): Tuvo un gran ingreso. Buenos chispazos que hacía mucho no mostraba.

Lucas Blondel (5): Volvió a sumar minutos en la Primera de Boca tras casi 8 meses. No desentonó, pero le falta sumar ritmo.

Williams Alarcón (5): No demostró grandes destellos, pero su trabajo fue correcto.

Brian Aguirre (-): Sin calificación. Ingresó en el tramo final.

Milton Delgado (-): Sin calificación. Ingresó en el tramo final.

Lautaro Di Lollo (-): Sin calificación. Ingresó en el tramo final.