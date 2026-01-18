Sebastián Villa se aleja de River: un gigante de Latinoamérica avanza por él

A menos de una semana del arranque del Torneo Apertura 2026, los equipos del fútbol argentino bucean en el mercado de pases con el objetivo de potenciar a sus planteles. En ese contexto, hay novelas que se mantienen activas y la de Sebastián Villa es una de ellas.

El delantero colombiano la rompió en su regreso al fútbol argentino con la camiseta de Independiente Rivadavia. Tras haber conquistado la Copa Argentina, se plantó y le pidió a Daniel Vila, presidente de la institución, que cumpla con su promesa de venderlo a un equipo más competitivo.

Por eso, desde hace semanas, Villa mantiene su postura de irse del combinado mendocino. Incluso, llegó a declarar públicamente que espera el llamado de Marcelo Gallardo porque tiene ganas de ponerse la camiseta de River a pesar de su pasado por Boca.

En el medio, equipos brasileños mostraron interés en el cafetero, pero su destino ahora podría estar en la Liga MX. Según pudo saber BOLAVIP, Cruz Azul aceleró por Villa en las últimas horas y confía en poder cerrar su contratación para el 2026.

El club mexicano está activo en el mercado de pases, donde ya incorporó a Miguel Borja, libre desde el Millonario. El centrodelantero tiene todo arreglado a falta de su presentación oficial. Para ello, Cruz Azul se deshizo de dos extranjeros para que los colombianos puedan usar esos cupos.

El uruguayo Camilo Cándido y Mateusz Bogusz se irán del equipo mexicano para formalizar el arribo de Borja y, ahora, buscar la contratación de Villa, que ya no viste la camiseta de Independiente Rivadavia a pesar de tener contrato vigente con el club.

Publicidad

Publicidad

ver también Independiente Rivadavia encontró al reemplazante de Sebastián Villa en un argentino del Brasileirao

DATOS CLAVE